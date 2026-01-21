నెల్లూరు జిల్లాలో చిరుతపులి.. రాత్రి వేళల్లో భయం.. భయం
నెల్లూరు జిల్లాలోని ఉదయగిరి-బండగానిపల్లి ఘాట్ రోడ్డుపై కొందరు చిరుతపులిని చూడటంతో వాహనదారులు, స్థానికులలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. సోమవారం రాత్రి ఆలస్యంగా అటుగా వెళ్తున్న వాహనదారులు ఆ చిరుతపులిని చూశారు. చాలా మంది వాహనదారులు దానిని చూడటానికి తమ వాహనాలను నెమ్మదిగా నడిపారు కొందరు ఆపారు.
ఈ ప్రాంతంలో తరచుగా ప్రయాణించేవారు, సమీప గ్రామస్థులు ఆ చిరుతపులిని పదేపదే చూసినట్లు భావిస్తున్నారు. సోమవారం చిరుత కనిపించిన తర్వాత, స్థానికులు వెంటనే అటవీ శాఖకు సమాచారం అందించారు.
అటవీ శాఖ సిబ్బంది హుటాహుటిన సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ గాలింపులో, వారికి చిరుత పులి పాదముద్రలు కనిపించాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో వన్యప్రాణి సంచారం ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు.
అటవీ అధికారులు ఘాట్ రోడ్డులో ప్రయాణించేటప్పుడు, ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలను కోరుతూ ఒక హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఆ ప్రాంత ప్రజలు అనవసర ప్రయాణాలను మానుకోవాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు.