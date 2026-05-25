  4. Leopard roaming in Tirupati Veterinary University: Deputy CM Pawan Kalyan inquires
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (11:53 IST)

తిరుపతి వెటర్నరీ యూనివర్శిటీలో చిరుత సంచారం: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆరా

Publish: Mon, 25 May 2026 (11:53 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (11:55 IST)
తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర పశు వైద్య విశ్వవిద్యాలయంలో చిరుత సంచారం ఘటనపై రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, అటవీ పర్యావరణ శాఖల మంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆరా తీశారు. ప్రస్తుతం చిరుత ఎక్కడ ఉంది? పట్టుకోవడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అనే అంశాలపై అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో రాజమండ్రి నుంచి ఫోన్లో సమీక్షించారు. చిరుత ప్రస్తుతం వినియోగంలో లేని గదిలో నక్కి ఉన్నట్టు, సిబ్బంది ఇప్పటికే ఆ ప్రదేశానికి చేరుకున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు.
 
నిర్దేశిత మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని, చిరుతకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా సురక్షితంగా పట్టుకుని తిరిగి అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టేందుకు తక్షణం చర్యలు చేపట్టాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. తక్షణమే జూ సిబ్బంది సహకారం తీసుకోవాలని చెప్పారు.
 
రెస్క్యూ సందర్భంగా విద్యార్థులు, విశ్వ విద్యాలయం సిబ్బందికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. చిరుత సంచారంపై ప్రజలు ఎలాంటి ఆందోళనలకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదని, భద్రతా చర్యలు కట్టుదిట్టంగా అమలు చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు.
