బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ద్రోణి.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్షాలు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ద్రోణి ప్రభావంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో బుధవారం నుండి నాలుగు రోజుల పాటు ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రియల్-టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ ప్రజలను తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది. ఉరుములు, బలమైన గాలులు వీస్తున్నప్పుడు చెట్ల కింద నిలబడవద్దని హెచ్చరించింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఆర్టీజీఎస్ సీఈఓ ప్రఖర్ జైన్ మాట్లాడుతూ, మన్నార్ గల్ఫ్ నుండి నైరుతి బంగాళాఖాతం వరకు సముద్ర మట్టానికి 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఒక ద్రోణి కొనసాగుతోందని తెలిపారు.
దీని ప్రభావంతో రాబోయే రెండు రోజుల్లో మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వర్షం పడుతున్నప్పుడు, ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులు వీస్తున్న సమయంలో చెట్ల కింద నిలబడవద్దని ఆయన సూచించారు.
గురువారం (నవంబర్ 26) నాడు పోలవరం, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఇతర జిల్లాల్లో కూడా అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షాలు పడవచ్చు.శుక్రవారం (నవంబర్ 27) నాడు రాయలసీమ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయానికి తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేటలో 45.3 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.
అలాగే, నెల్లూరు జిల్లా అల్లంపాడులో 41.5 మి.మీ, గూడూరులో 32.7 మి.మీ, తిరుపతి జిల్లా వాకాడులో 32.5 మి.మీ, నెల్లూరు జిల్లా విడవలూరులో 32 మి.మీ, తిరుపతి జిల్లా పెన్నెపల్లెలో 30 మి.మీ, నెల్లూరు జిల్లా మొలకలపుండ్లలో 28 మి.మీ, నెల్లూరులో 23.2 మి.మీ, భీమవరంలో 22.7 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.
ఇదిలా ఉండగా, బుధవారం తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, నల్గొండ, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే, గంటకు 40 కిలోమీటర్ల కంటే తక్కువ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.