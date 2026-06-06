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  4. Lingamaneni Ramesh Files Rajya Sabha Nomination on behalf of JanaSena
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 6 June 2026 (16:08 IST)

రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కృషి చేస్తాను : లింగమనేని రమేష్

lingamaneni ramesh
BY: ఠాగూర్
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (16:06 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (16:08 IST)
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రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కృషి చేస్తానని జనసేన పార్టీ తరపున రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేసిన లింగమనేని రమేష్ వెల్లడించారు. ఆయన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, 'తనపై నమ్మకంతో రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా అవకాశం కల్పించిన జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌కు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. నా అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరిచిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీకి, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. రాజ్యసభ వేదికగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తాను అని ఆయన అన్నారు. 
 
ఆ తర్వాత జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, శాసనమండలి సభ్యులు నాగబాబు మాట్లాడుతూ 'జనసేన పార్టీ తరపున లింగమనేని రమేశ్ రాజ్యసభకు వెళ్లడం తమకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తోంది. ఆయన సరైన వ్యక్తి. ఈ ఎంపిక పట్ల జనసేన పార్టీ శ్రేణులంతా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాయి' అన్నారు. 
 
మేం జంతువులం కాదు మౌనంగా ఉండటానికి : ప్రకాష్ రాజ్ 
 
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌ను ఉద్దేశించి నటుడు ప్రకాష్ రాజ్‌కు బెదిరింపులు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో నిత్యం చురుకుగా ఉండే ప్రకాష్ రాజ్.. సామాజిక, రాజకీయ అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా వెల్లడిస్తుంటారు. తాజాగా జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు పెట్టిన పోస్ట్‌పై ప్రకాశ్ రాజ్‌ స్పందించారు. నాయకుడికి అన్నీ తెలుసని ఆయన మాటే శాసనం అని నాగబాబు పోస్ట్‌ పెట్టారు. నాయకుడి మాటను అనుసరించాలని కోరారు. ఎలాంటి సందేహాలు పెట్టుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తూ పవన్‌ ఫొటోను పంచుకున్నారు. 
 
ఈ పోస్టుపై ప్రకాశ్‌ రాజ్ స్పందించారు. 'మీ సందేహాలను పక్కనపెట్టండి. మౌనంగా నాయకుడిని అనుసరించండి అనడంలో మీ ఉద్దేశం ఏంటి. మేం జంతువులం కాదు మౌనంగా బతకడానికి. ఈ బెదిరింపులు వద్దు నాగబాబు గారు. ప్రశ్నించడం మా హక్కు. ఏ నాయకుడైనా, నేనే నాయకుడిని అనుకున్నవాడైనా, సమాధానం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది' అని తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. 
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