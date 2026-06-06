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రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కృషి చేస్తాను : లింగమనేని రమేష్
రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కృషి చేస్తానని జనసేన పార్టీ తరపున రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేసిన లింగమనేని రమేష్ వెల్లడించారు. ఆయన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, 'తనపై నమ్మకంతో రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా అవకాశం కల్పించిన జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. నా అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరిచిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీకి, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. రాజ్యసభ వేదికగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తాను అని ఆయన అన్నారు.
ఆ తర్వాత జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, శాసనమండలి సభ్యులు నాగబాబు మాట్లాడుతూ 'జనసేన పార్టీ తరపున లింగమనేని రమేశ్ రాజ్యసభకు వెళ్లడం తమకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తోంది. ఆయన సరైన వ్యక్తి. ఈ ఎంపిక పట్ల జనసేన పార్టీ శ్రేణులంతా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాయి' అన్నారు.
మేం జంతువులం కాదు మౌనంగా ఉండటానికి : ప్రకాష్ రాజ్
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ను ఉద్దేశించి నటుడు ప్రకాష్ రాజ్కు బెదిరింపులు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో నిత్యం చురుకుగా ఉండే ప్రకాష్ రాజ్.. సామాజిక, రాజకీయ అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా వెల్లడిస్తుంటారు. తాజాగా జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు పెట్టిన పోస్ట్పై ప్రకాశ్ రాజ్ స్పందించారు. నాయకుడికి అన్నీ తెలుసని ఆయన మాటే శాసనం అని నాగబాబు పోస్ట్ పెట్టారు. నాయకుడి మాటను అనుసరించాలని కోరారు. ఎలాంటి సందేహాలు పెట్టుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తూ పవన్ ఫొటోను పంచుకున్నారు.
ఈ పోస్టుపై ప్రకాశ్ రాజ్ స్పందించారు. 'మీ సందేహాలను పక్కనపెట్టండి. మౌనంగా నాయకుడిని అనుసరించండి అనడంలో మీ ఉద్దేశం ఏంటి. మేం జంతువులం కాదు మౌనంగా బతకడానికి. ఈ బెదిరింపులు వద్దు నాగబాబు గారు. ప్రశ్నించడం మా హక్కు. ఏ నాయకుడైనా, నేనే నాయకుడిని అనుకున్నవాడైనా, సమాధానం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది' అని తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
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త్రిషతో కలిసి అప్పుడు పెళ్లికి.. ఇప్పుడు అజిత్ ఇంటికి విజయ్.. ఇది అవసరమా? (video)
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్.. త్రిషతో కలిసి కనిపించారు. గతంలో ఓ పెళ్లి వేడుకలో మ్యాచింగ్ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిన త్రిష- విజయ్.. ప్రస్తుతం హీరో అజిత్ ఇంటికి వెళ్లారు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తరువాత విజయ్.. త్రిషతో కలిసి కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి. ప్రముఖ నటుడు అజిత్ కుమార్ తల్లి మోహిని మణి కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. ఆయనను పరామర్శించడానికి విజయ్, త్రిష కలిసి వెళ్లారు. ఒకే కారులో ట్రావెల్ చేసినట్లు చెబుతున్నారు. చెన్నై ఈస్ట్ కోస్ట్ రోడ్లోని అజిత్ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆయనను పరామర్శించారు. మోహిని మణి భౌతిక కాయానికి నివాళి అర్పించారు. ఆ సమయంలో త్రిష ఆయన వెంటే ఉన్నారు. త్రిష కూడా అజిత్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. అయితే విజయ్ ఎక్కడికెళ్లినా త్రిషను వెంటబెట్టుకుని వెళ్లడంపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి. త్రిషను ఐరన్ లెగ్గా ఏకిపారేస్తున్నారు.
సమాజంలో జరిగే విషయాలకు సినిమాలతో ముడిపెట్టొద్దు : అనసూయ
సినిమా అనేది ఒక కల్పిత కథ అని, దానికి సినిమాకు ముడిపెట్టొద్దని ప్రముఖ యాంకర్, సినీ నటి అనసూయ అన్నారు. అలాగే, సమాజంలో జరిగే ఏ ఒక్క విషయాన్ని సినిమాకు ముడిపెట్టవద్దని ఆమె కోరారు. తన సోషల్ మీడియా వేదికగా చిత్రంగంపై బాధ్యత, సృజనాత్మక స్వేచ్ఛ గురించి ఆమె ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. అందులో అనేక అంశాలను ఆమె ప్రస్తావించారు.
సోదరి ఇస్బెల్లా కైఫ్, సోదరుడు సెబస్టీన్కు కారు కూడా ఇవ్వని కత్రినా, ఆటోలో తిరుగుతున్నారు, వీడియో
విదేశం నుంచి తన సోదరి కత్రినా కైఫ్ను కలుసుకునేందుకు ఆమె చెల్లలు ఇస్బెల్లా కైఫ్, సోదరుడు సెబాస్టీన్ వచ్చారట. ఐతే వారు ముంబైలో పలుచోట్ల తిరిగేందుకు ఎంతో ఆసక్తి చూపించారట. మరి అంతటి ఆసక్తి వున్నప్పుడు వారికి నచ్చిన ప్రాంతాలు ఏమిటో చూపించాల్సిన బాధ్యత కత్రినాకి వుంది కదా. ఐతే కత్రినా కైఫ్ మాత్రం తన సోదరసోదరీమణుల కోసం కనీసం కారు కూడా అరేంజ్ చేయలేదట. మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు నగరంలో తిరిగి చూసి రండి అని చెప్పిందంట కానీ కారు మాత్రం ఇవ్వలేదట. దానితో వాళ్లిద్దరూ ఆటో మాట్లాడుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లారట.