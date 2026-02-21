రూ.20 నుంచి రూ.40కి పెరిగిన మద్యం ధరలు.. ఎక్కడంటే..?
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో రిటైల్లో మద్యం దాని బ్రాండ్ను బట్టి బాటిల్కు గరిష్ట రిటైల్ ధర ఎమ్మార్పీ కంటే రూ.20 నుండి రూ.40 ఎక్కువ ధరలకు అమ్ముతున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్న బెల్ట్ షాపులలో ఈ విక్రయం తెలుస్తోంది.
తమ పెట్టుబడిపై తగినంత రాబడి లభించడం లేదని మద్యం దుకాణాల యజమానులు నిరసన వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో, ఏపీ ప్రభుత్వం బాటిల్ ధరను రూ.10 పెంచుతూ ఒక జీవో జారీ చేసింది. అయినప్పటికీ, దుకాణ యజమానులు తమ రాబడి తక్కువగా ఉందని ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వం దుకాణాల కేటాయింపుకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసినప్పుడు, 20 శాతం కమిషన్ ఇచ్చిందని మద్యం దుకాణాల యజమానులు చెబుతున్నారు.
అయితే, ఆ కమిషన్ కేవలం 12 శాతంగా మారింది. ఇప్పుడు అది 14 శాతంగా ఉంది. అంతేకాకుండా, తమ స్టాక్లను తీసుకోవడానికి ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులకు భారీగా లంచం చెల్లించాల్సి వస్తుందని దుకాణ యజమానులు చెబుతున్నారు. ఎక్సైజ్ అధికారులు దుకాణం చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని కూడా నిర్ణయించారు.
రిటైలర్లు నెలకు రూ.1 లక్ష ఎక్సైజ్ శాఖకు, రూ.50,000 సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్లకు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని, వారి ప్రాంతంలోని కొంతమంది ప్రజాప్రతినిధులకు మొత్తాలను పంపాల్సి ఉంటుందని వెల్లడించారు.