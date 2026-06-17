  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Little child asks if she can bow down to touch Pawan Kalyan-s feet, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 17 June 2026 (16:12 IST)

మీ కాళ్లకు దణ్ణం పెట్టొచ్చా, పసిపిల్లలతో పవన్ కల్యాణ్, వీడియో

pawan kalyan
BY: ఐవీఆర్
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (16:12 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (16:20 IST)
google-news
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ను చూడాలని, ఆయనతో కొద్ది క్షణాలు గడపాలని ఎంతోమంది అనుకుటుంటుంటారు. కొందరికి అది నెరవేరుతుంది. మరికొందరి విషయంలో ఆయనే స్వయంగా వెళ్లి వారిని కలిసి వారి ఆకాంక్షను నెరవేరుస్తుంటారు. ఈరోజు తెలంగాణలోని వరంగల్ జిల్లా హనుమకొండలో జన్యుపరంగా తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న 17 ఏళ్ల నిరంజన్‌ అనే బాలుడిని పరామర్శించారు. జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్‌.. తన అభిమాన హీరో పవన్‌కల్యాణ్‌ను కలవాలన్నది కోరిక.
 
ఈ విషయం తెలుసుకున్న పవన్‌ బుధవారం హన్మకొండ హనుమాన్‌ నగర్‌లోని బాలుడి నివాసానికి వెళ్లి ఆప్యాయంగా పలకరించారు. తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదాన్ని ఆ బాలుడికి అందించారు. నిరంజన్ పక్కనే కూర్చొని.. ఆత్మీయంగా పరామర్శిస్తూ, కొండంత ధైర్యం చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్. ఆ తర్వాత స్థానికంగా ఉండే భద్రకాళి అమ్మన్ ఆలయానికి వెళ్లి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
 
పవన్ కల్యాణ్ గతంలో కూడా అనారోగ్యంతో వున్న పలువురు బాలబాలికలను కలిసి వారికి మనోధైర్యాన్ని నింపారు. అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారిని మనోధైర్యంతో పాటు వారి కుటుంబాలకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచే పవన్ కల్యాణ్ మనసున్న మహరాజు అంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
 

About Writer
ఐవీఆర్

ప్రియాంక చోప్రా ఎండార్స్‌మెంట్ల జాబితాలో రోలెక్స్

ప్రియాంక చోప్రా ఎండార్స్‌మెంట్ల జాబితాలో రోలెక్స్భారతదేశపు అత్యంత విలువైన సెలబ్రిటీ ఎండార్సర్లలో ఒకరిగా ప్రియాంక చోప్రా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటున్నారు. బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్ల ద్వారా అత్యధిక ఆదాయం సంపాదించే భారతీయ సెలబ్రిటీలలో ఒకరిగా నిలిచిన ఆమె, ఇప్పుడు మరో ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్‌ను జోడించారు. ప్రియాంక చోప్రా ఇప్పటికే బల్గరీ, బెంట్లీ మోటార్స్‌తో సహా పలు అంతర్జాతీయ లగ్జరీ బ్రాండ్‌లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. రోలెక్స్‌తో ఆమెకున్న అనుబంధం, ప్రపంచ వేదికపై అత్యంత సుపరిచితమైన సెలబ్రిటీల్లో ఒకరిగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.

Tamannaah Bhatia: మాధురీ దీక్షిత్ చోలీ కే పీచే రీమిక్స్ వెర్షన్‌.. నో చెప్పిన తమన్నా భాటియా?

Tamannaah Bhatia: మాధురీ దీక్షిత్ చోలీ కే పీచే రీమిక్స్ వెర్షన్‌.. నో చెప్పిన తమన్నా భాటియా?బాలీవుడ్, దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలలో ఐటమ్ సాంగ్స్ కోసం అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటీమణులలో ఒకరిగా తమన్నా భాటియా నిలిచారు. జైలర్ చిత్రంలోని కావాలా, స్త్రీ 2లోని ఆజ్ కీ రాత్ నుండి, జై లవ కుశలోని స్వింగ్ జరా, సరిలేరు నీకెవ్వరులోని డాంగ్ డాంగ్ వంటి తెలుగు సూపర్ హిట్ పాటల వరకు... తమన్నా వరుసగా బ్లాక్‌బస్టర్ డ్యాన్స్ నంబర్లను అందించారు. ముఖ్యంగా ఆజ్ కీ రాత్ పాటలో ఆమె ప్రదర్శన భారీ సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ఇది స్ట్రీమింగ్, సోషల్ మీడియాలో కొత్త రికార్డులను నెలకొల్పడమే కాకుండా, ప్రత్యేక గీతాల కోసం పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన తారగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.

Tamannaah: జైలర్ లోని కావాలా పాట పట్ల అసంత్రుప్తి చెందిన తమన్నా భాటియా

Tamannaah: జైలర్ లోని కావాలా పాట పట్ల అసంత్రుప్తి చెందిన తమన్నా భాటియారజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ సినిమాలో సునీల్ తో కావాలా అనే డాన్స్ చేసింది. అయితే అందులో చేసిన డాన్స్ పట్ల తాను సంత్రుప్తిగా లేనని ఇటీవలే ముంబైలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. దర్శకురాలు, కొరియోగ్రాఫర్ అయిన ఫరా ఖాన్, తన యూట్యూబ్ వ్లాగ్ కోసం ముంబైలోని తమన్నా అందమైన ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు, 'బాహుబలి' నటి తమన్నా నటించిన వివిధ పాటల గురించి వారిద్దరూ చర్చించారు.

Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు.

Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు.సినిమా సినిమాకు సరికొత్త టైటిల్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు. తాజాగా ఆయన వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్‌రామ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను సంక్రాంతి 2027న విడుదల చేయడానికి సిద్దమయ్యాడు. అందుకే టైటిల్ కూడా సరిపడేట్లుగా ఫిక్స్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణ

Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణహైదరాబాద్: లో జరిగిన మా ఇంటి బంగారం ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. యాంకర్ సుమ మాట్లాడుతూ, చాలామందికి తెలీని విషయం ఏమంటే.. రాజ్ తెలుగువారే. ఆయన తెలుగులో మాట్లాడతారు అన్నారు. అనంతరం ఆయన కొద్దిగా మాట్లాడి, తర్వాత ఇంగ్లీషులో సినిమా గురించి మాట్లాడారు. జూన్ 19న విడుదలకానుంది.