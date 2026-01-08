రాజధాని అభివృద్ధి కోసం సేకరించిన భూములను త్వరలోనే అభివృద్ధి చేస్తాం.. నారాయణ
రాజధాని అభివృద్ధి కోసం సేకరించిన భూములను త్వరలోనే అభివృద్ధి చేస్తామని నారాయణ ప్రకటించారు. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ప్రపంచ స్థాయి క్రీడా ప్రాంగణం మూడేళ్లలో పూర్తి చేస్తామని ఆయన అన్నారు. తుళ్లూరు మండలం వడ్డమానులో భూ సమీకరణ రెండో దశను ప్రారంభించిన అనంతరం ఏపీ పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
రాజధాని ప్రాంతంలోని రైతులకు రుణమాఫీ చేయాలని ఎమ్మెల్యే శ్రవణ్ కుమార్ కోరారని నారాయణ తెలిపారు. ఈ ప్రతిపాదనపై తాను చంద్రబాబుతో చర్చించానని, ఆయన దీనికి ఆమోదం తెలిపారని పేర్కొన్నారు. జనవరి 6వ తేదీ వరకు రాజధాని ప్రాంత రైతులు తీసుకున్న రుణాలను మాఫీ చేస్తామని మంత్రి ప్రకటించారు.
ప్రభుత్వం రూ.1.50 లక్షల వరకు రుణాలను మాఫీ చేస్తుందని ఆయన తెలిపారు. రాజధాని పనులను ఆలస్యం చేసినందుకే ప్రజలు ఎన్నికల్లో జగన్ను ఓడించారని తాడికొండ ఎమ్మెల్యే తెనాలి శ్రవణ్ కుమార్ అన్నారు. జగన్ నిరంకుశత్వంపై రైతులు తమ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారని ఆయన చెప్పారు.
వడ్డమానులో జరిగిన గ్రామసభలో శ్రవణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొత్త రాష్ట్ర ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని వివరించి చంద్రబాబు కేంద్రం నుంచి నిధులు సాధించారని ఆయన అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర అభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి కట్టుబడి ఉన్నారని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు.
అమరావతి అభివృద్ధిని వైఎస్సార్సీపీ అడ్డుకుంటోందని కూడా ఆయన ఆరోపించారు. రాజధాని అభివృద్ధిపై తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేయడం ఆపాలని శ్రవణ్ కుమార్ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను హెచ్చరించారు. ఇటువంటి తప్పుడు ప్రచారం భవిష్యత్తులో ఆ పార్టీకి ఏమాత్రం సహాయపడదని ఆయన అన్నారు.