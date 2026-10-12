ఏపీలో స్థానిక సమరం : నేడు మేయర్ స్థానాలపై కసరత్తు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల సమరానికి తెరలేవనుంది. ఇందులోభాగంగా, కూటమిలోని రాజకీయ పార్టీలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, రాష్ట్రంలోని 17 నగర పాలక సంస్థల మేయర్ స్థానాల పంపకంపై తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీల మధ్య చర్చలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఈ అంశంపై తుది నిర్ణయం తీసుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ సోమవారం సాయంత్రం కీలక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.
కాగా, ప్రాథమికంగా అందుతున్న సమాచారం మేరకు.. జనసేన పార్టీ నాలుగు మేయర్ స్థానాలు ఆశిస్తుండగా మూడు స్థానాలు ఇచ్చేందుకు కూటమిలో సానుకూలత వ్యక్తమవుతోంది. విజయవాడ, మచిలీపట్నం, కాకినాడ నగరపాలక సంస్థలను జనసేనకు కేటాయించే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అలాగే, తిరుపతి మేయర్ పీఠాన్ని బీజేపీకి కేటాయించే ఛాన్స్ ఉంది. మిగిలిన స్థానాల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉన్నట్టు సమాచారం.
సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో సాధించిన ఘన విజయాన్ని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ పునరావృతం చేయాలని కూటమి నేతలు పట్టుదలతో ఉన్నారు. గెలుపే ప్రామాణికంగా పొత్తు ధర్మానికి విఘాతం కలగకుండా సర్దుబాటు చేయాలని నేతలు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అసెంబ్లీ, లోక్సభ నియోజకవర్గాల సమన్వయ కమిటీలు, స్థానిక పరిస్థితులు, పార్టీ బలాబలాలపై ప్రాథమిక నివేదికలను సిద్ధం చేశాయి. అలాగే, సోమవారం జరిగే సమావేశంలో కార్పొరేషన్లతో పాటు మున్సిపాలిటీలు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లు, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల పంపకాలపై కూడా స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని కూటమి వర్గాలు వెల్లడించాయి.