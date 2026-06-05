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ఢిల్లీ-చెన్నై గ్రాండ్ ట్రంక్ ఎక్స్ప్రెస్పై రాళ్లు, బరువైన వస్తువులతో దాడి.. లోకో పైలట్కు తీవ్రగాయాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా, సింగరాయకొండ-ఉలవపాడు మార్గంలో వెళ్తున్న ఢిల్లీ-చెన్నై గ్రాండ్ ట్రంక్ ఎక్స్ప్రెస్పై గురువారం రాత్రి గుర్తుతెలియని దుండగులు రాళ్లు, బరువైన వస్తువులతో దాడి చేయడంతో ఒక లోకో పైలట్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం ప్రకారం, ఆ వస్తువులు ఇంజిన్ క్యాబిన్ను బలంగా ఢీకొట్టడంతో ముందు అద్దం (విండ్షీల్డ్) పగిలిపోయింది.
Pilot
విధుల్లో ఉన్న సీనియర్ అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఎం. జయరాం తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దాడి జరిగినప్పటికీ, లోకో పైలట్లు ప్రయాణాన్ని కొనసాగించి, ఉలవపాడులోని సమీప స్టేషన్లో రైలును నిలిపివేశారు. రైల్వే అధికారులు, అత్యవసర సిబ్బంది వెంటనే జయరాంను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. ఆ తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం విజయవాడలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
జయరాం ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, చికిత్స పొందుతున్నారని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. రైల్వే అధికారులు, స్థానిక పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పగిలిన అద్దాల మధ్య ఇంజిన్ క్యాబిన్లో తల దించుకుని కూర్చుని ఉన్న గాయపడిన లోకో పైలట్ దృశ్యాలు ఉన్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజను నిర్వహించిన తమన్నా భాటియా
నటి తమన్నా భాటియా తన నివాసంలో 'లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజ'ను నిర్వహించిన అనుభవాన్ని ఎంతో భావోద్వేగంతో పంచుకున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం తనలో గొప్ప మార్పును కలిగించిన అనుభూతిగా నిలిచిందని అభివర్ణించారు. అతిథులు వెళ్లిపోయి, మంత్రోచ్ఛారణలు ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా తాను ఆ దైవ విగ్రహం పక్కనే కూర్చుండిపోయానని, ఆ రోజు ముగిసిపోవడం తనకు ఇష్టం లేకపోయిందని ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
లుంగీలో పవన్ కళ్యాణ్.. ఇంటర్నెట్ను ఆకట్టుకుంటున్న ఫోటో
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చి నేటికి రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. అప్పటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు పూర్తిగా స్థిరపడ్డాయి. అయితే, ఎన్నికల ఫలితాల లెక్కింపు రోజుకు ముందు నెలకొన్న వాతావరణం ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా ఉండేది. ఆ రోజుకు సంబంధించిన పవన్ కళ్యాణ్ ఆసక్తికరమైన ఫోటోను ఇప్పుడు ఆయన భార్య అన్నా సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోలో విశేషం ఏమిటంటే, టీవీలో ఎన్నికల ఫలితాలను గమనిస్తున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ లుంగీ, కుర్తా ధరించి కనిపించారు.
పవన్ను దొర అంటూ ప్రకాష్ రాజ్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు - కర్రుకాల్చి వాత పెట్టిన నటి హేమ (Video)
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ను దొర అంటూ సినీ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ సంధించిన వ్యంగ్యాస్త్రాలపై సినీ నటి హేమ కర్రుకాల్చి వాతపెట్టినట్టుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. దొర అంటూ సంభోధించడాన్ని ఆమె తీవ్రంగా తప్పపట్టారు. జనసేనను, కూటమి ప్రభుత్వ పాలను విమర్శించడంలో తప్పు లేదని, కానీ వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడటం ఏమాత్రం భావ్యం కాదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాకు నో చెప్పిన హనీరోజ్.. ఎందుకంటే?
ఫిల్మ్ నగర్లో ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన పుకార్లలో ఒకటి ఏమిటంటే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాబోయే చిత్రంలో నటించడానికి మొదట అంగీకరించిన నటి హనీ రోజ్, ఆ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నట్లు సమాచారం. బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హనీరోజ్ ఒక కీలక పాత్ర లభించింది. అయితే అది ప్రధాన కథానాయిక పాత్ర మాత్రం కాదు.
Amir Khan: గౌరీతో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న అమీర్ ఖాన్?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మూడో వివాహానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అమీర్ తన లవ్ పార్ట్నర్ గౌరీ స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోవాలని ఎట్టకేలకు నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో ట్రోలింగ్కు దారితీసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 61 ఏళ్ల నటుడు అమీర్ ఖాన్, 47 ఏళ్ల గౌరీ స్ప్రాట్ జూలై 5న ఒక సాధారణ రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ ద్వారా తమ బంధాన్ని అధికారికం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ వేడుక అమీర్ ఖాన్ ముంబై నివాసంలో సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది స్నేహితుల సమక్షంలో జరగనుంది.