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Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 5 June 2026 (13:23 IST)

ఢిల్లీ-చెన్నై గ్రాండ్ ట్రంక్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌పై రాళ్లు, బరువైన వస్తువులతో దాడి.. లోకో పైలట్‌కు తీవ్రగాయాలు

Pilot
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 5 Jun 2026 (13:20 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (13:23 IST)
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Pilot
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రకాశం జిల్లా, సింగరాయకొండ-ఉలవపాడు మార్గంలో వెళ్తున్న ఢిల్లీ-చెన్నై గ్రాండ్ ట్రంక్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌పై గురువారం రాత్రి గుర్తుతెలియని దుండగులు రాళ్లు, బరువైన వస్తువులతో దాడి చేయడంతో ఒక లోకో పైలట్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం ప్రకారం, ఆ వస్తువులు ఇంజిన్ క్యాబిన్‌ను బలంగా ఢీకొట్టడంతో ముందు అద్దం (విండ్‌షీల్డ్) పగిలిపోయింది. 
 
విధుల్లో ఉన్న సీనియర్ అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఎం. జయరాం తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దాడి జరిగినప్పటికీ, లోకో పైలట్లు ప్రయాణాన్ని కొనసాగించి, ఉలవపాడులోని సమీప స్టేషన్‌లో రైలును నిలిపివేశారు. రైల్వే అధికారులు, అత్యవసర సిబ్బంది వెంటనే జయరాంను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. ఆ తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం విజయవాడలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. 
 
జయరాం ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, చికిత్స పొందుతున్నారని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. రైల్వే అధికారులు, స్థానిక పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పగిలిన అద్దాల మధ్య ఇంజిన్ క్యాబిన్‌లో తల దించుకుని కూర్చుని ఉన్న గాయపడిన లోకో పైలట్ దృశ్యాలు ఉన్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
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సెల్వి

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