ఏమబ్బీ.. ఫ్లైట్ టిక్కెట్టూ... మ్యాచ్ టిక్కెట్టూ నాదే... నీ దుడ్లు ఏమైనా ఖర్చు సేత్తినా...
ప్రస్తుతం భారత్ శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమిస్తున్న ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, భారత్ పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య ఈ నెల 15వ తేదీన లీగ్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్ను వీక్షించడానికి ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ కొలంబోకు వెళ్ళారు. దీంతో వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డికి చెందిన సాక్షి టీవీ చానెల్లో ప్రభుత్వం ఖర్చుతో జల్సాలు అంటూ ఓ కథనాన్ని ప్రసారం చేసింది. ప్రభుత్వ ఖర్చులతో క్రికెట్ మ్యాచ్ను వీక్షించేందుకు వెళ్లారంటూ పేర్కొంది. ఈ కథనంపై మంత్రి లోకేశ్ సెటైర్లు వేశారు. పుష్ప సినిమా స్టైల్లో జవాబిచ్చారు.
భారత్ - పాకిస్థాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్కు తాను ప్రభుత్వ ఖర్చుతో వెళ్లలేదని, సొంత ఖర్చులతోనే వెళ్లానని స్పష్టం చేస్తూ మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై విమర్శలు గుప్పించారు. వైకాపా అనుకూల మీడియాలో వస్తున్న వార్తలను ఆయన ఖండిస్తూ ఎక్స్ వేదికగా ఘాటైన రిప్లై ఇచ్చారు.
ఫ్లైట్ టిక్కెట్టూ నాదే.. మ్యాచ్ టిక్కెట్టూ నాదే.. నా దుడ్లతోనే నేను మ్యాచ్ సూత్తిని. నీ దుడ్లు ఏమైనా ఖర్చు సేత్తినా జగన్? అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. ప్రభుత్వ సొమ్ముతో విదేశీ ప్రయాణాలు చేశావన్న ఆరోపణల్లో ఏమాత్రం వాస్తవంలేదని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.