ఏకాంతం కోసం అడవిలోకి వెళ్లిన ప్రేమికులు, పంజా విసిరిన యమపాశం, వీడియో
ప్రేమికులు. ఏకాంత ప్రదేశం కావాలని వెతుక్కుంటూ వెళ్లే పలు ప్రేమ జంటలు కొన్నిసార్లు తీవ్రమైన సమస్యలు ఇరుక్కుంటున్నారు. ఈ జంటల్లో కొంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోతుంటే మరికొందరు యువతులు అత్యాచారానికి గురవుతున్నారు. ఇట్లాంటి వార్తలు ఎన్ని చూసినా సరే ప్రేమికులు మాత్రం ఏకాంత ప్రదేశాలకు వెళ్లకుండా వుండటంలేదు. అలాగే ప్రమాదాలను కూడా కొనితెచ్చుకుంటున్నారు. అనంతపురం జిల్లా కదిలి మండలం బత్తలపల్లి తండా అటవీ ప్రాంతంలోకి ఇద్దరు ప్రేమికులు ఏకాంతంగా గడిపేందుకు వెళ్లారు.
ఇలా వారు అటవీ ప్రాంతంలోకి అడుగుపెట్టగా ఆ ప్రాంతంలో అప్పటికే తెగిపడిన విద్యుత్ తీగలు వీరిని తగులుకున్నాయి. దాంతో విద్యుత్ షాక్తో ఎగిరిపడ్డారు. ఈ ఘటనలో యువకుడు తీవ్రంగా గాయాలుపాలయ్యాడు. యువతికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. తమను రక్షించండి అంటూ యువతి కేకలు వేయడంతో గొర్రెల కాపరులు గమనించి వెంటనే పోలీసులకు విషయాన్ని చేరవేసారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు వారిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రేమికులు గాయపడిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అటవీ ప్రాంతంలో విషాదం.. తెగిపడిన విద్యుత్ తీగలతో యువకుడికి తీవ్ర గాయాలు— TeluguBulletin.com (@TeluguBulletin) August 21, 2026
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అనంతపురం జిల్లా కదిరి మండలం బత్తలపల్లి తాండా అటవీ ప్రాంతంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఏకాంతంగా గడిపేందుకు వెళ్లిన ఓ యువతి, యువకుడిపై ప్రమాదవశాత్తు తెగిపడిన విద్యుత్… pic.twitter.com/EFjZLneGgs