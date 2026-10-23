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  4. Low-Pressure Area Likely to Intensify into Severe Cyclonic Storm; AP on Alert
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (11:52 IST)

AP on Alert: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. తుఫానుగా మారే అవకాశం.. ఏపీ అలెర్ట్

Cyclone
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (11:52 IST)
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తూర్పు-మధ్య, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం, రానున్న రోజుల్లో బలపడి తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) శుక్రవారం హెచ్చరించింది. 
 
ఈ అల్పపీడనం సోమవారం ఉదయానికి పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా మారి, తదుపరి రెండు రోజుల్లో ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్, దక్షిణ ఒడిశా తీరాల వైపు పయనించే అవకాశం ఉందని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు.
 
దీని ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్న ఆయన, ప్రజలు, రైతులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అలాగే, వాతావరణ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని మత్స్యకారులు వెంటనే తీరానికి తిరిగి రావాలని ఆయన కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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