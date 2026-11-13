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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 13 November 2026 (09:50 IST)

బంగాళాఖాతంలో నవంబర్ 13న అల్పపీడనం- ఏపీలో మోస్తరు వర్షాలు

Low pressure in Bay of Bengal
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (09:50 IST)
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Low pressure in Bay of Bengal
ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో నవంబర్ 13న అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఇది నవంబర్ 14 నాటికి మరింత బలపడి స్పష్టమైన అల్పపీడనంగా, నవంబర్ 15 నాటికి వాయుగుండంగా మారవచ్చు. ఈ వ్యవస్థ వాయువ్య దిశగా పయనిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నప్పటికీ, అది ఖచ్చితంగా ఏ మార్గంలో వెళ్తుంది. ఎంతవరకు బలపడుతుంది. తీరాన్ని తాకుతుందా లేదా అనే విషయాలు ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు. ప్రతి వాయుగుండం తుపానుగా మారదు, కాబట్టి ఈసారి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం కష్టమని వాతావరణ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. 
 
నవంబర్ 13, 14 తేదీల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడవచ్చు. అలాగే విశాఖపట్నం, తూర్పు గోదావరి, కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణ, పల్నాడు, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాల్లో కూడా అక్కడక్కడా వర్షాలు పడవచ్చు. ప్రస్తుతం భారీ వర్షాలకు ఎటువంటి సూచనలు లేవు. నవంబర్ 19 వరకు కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాలకు ఎటువంటి ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేయలేదు. 
 
తెలంగాణలో నవంబర్ 19 ఉదయం వరకు పొడి వాతావరణం ఉంటుంది. రాబోయే కొన్ని రోజుల్లో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2-3°C తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్‌లో ఉదయపు వేళల్లో పొగమంచు కురిసే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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