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  4. Low-pressure in Bay of Bengal says Meteorological Department
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (12:40 IST)

బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం - తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్ష సూచన

Rains
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (12:40 IST)
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బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని, దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కాబోయే కొద్ది రోజుల్లో వర్షాలు  మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. బంగాళాఖాతంలో వేగంగా మారుతున్న ఈ వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో ప్రజలు, ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాల వాసులు,  రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీచేశారు. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలైన శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ వర్షాల తీవ్రత సెప్టెంబరు 2 వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉందని, ఉత్తరాంధ్రలో పాటు రాయలసీమలోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వల్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేశారు. 
 
ఇక తెలంగాణాలోని పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని, రాజధాని హైదరాబాద్ నగరంలో రానున్న 24 గంటల్లో అవకాశం దట్టంగా మేఘావృతమై అప్పుడపుడూ తేలికపాటి వర్షపు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. 
 
వర్షాలు, ఈదురు గాలుల సమయంలో ప్రజలు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉన్నందున బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండకూడదని, చెట్లు, భారీ విద్యుత్ స్తంభాలు, పాత భవనాల కింద నిలబడవద్దని హెచ్చరించారు. వర్షం కురుస్తున్న సమయాల్లో వాహనదారులు ప్రయాణాల్లో తక్కువ వేగంతో అప్రమత్తంగా ప్రయాణించాలని విపత్తు నిర్వహణ శాఖ కోరింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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