జనసేనలో చేరిన గీత రచయిత అనంత శ్రీరామ్ కుటుంబం, సర్పంచ్గా పోటీ చేస్తున్న శ్రీరామ్ మాతృమూర్తి
ప్రముఖ టాలీవుడ్ సినీ గీత రచయిత అనంత శ్రీరామ్ కుటుంబం జనసేన తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని యలమంచిలి మండలం దొడ్డిపట్ల గ్రామానికి చెందిన వీరిని పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు జనసేన జిల్లా అధ్యక్షుడు కొటికలపూడి గోవిందరావు. అనంతరం అనంత శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ... సొంత గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు గాను నా తల్లిదండ్రులు జనసేన పార్టీలో చేరుతామన్నారు. ఆ పార్టీ నుంచి గ్రామ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా నా తల్లిగారు ఉషారాణి పోటీ చేస్తున్నారు.
గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందాలంటే పంచాయతీ రాజ్ నిధులు రావాలి. ఆ శాఖకి మంత్రిగా వున్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంతో నిష్టతో, అకుంఠిత దీక్షతో గ్రామాల అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. అందుకనే నా తల్లిగారు కూడా మా గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు జనసేనలో చేరుతామనీ, పంచాయతీ రాజ్ ద్వారా గ్రామాభివృద్ధి పనులు చేస్తామని అన్నారు. నాకు ఎంతో సంతోషమేసింది. అంకితభావంతో పనిచేస్తున్న పవన్ కల్యాణ్ గారి పార్టీలోకి నా తల్లిదండ్రులు చేరడం ఆనందంగా వుంది. సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో మా తల్లిగారిని ఏకగ్రీవం అయితే బాగుంటుందని ఇతర పార్టీలతోనూ కోరాను,. వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు అని వెల్లడించారు.
Telugu lyricist Anantha Sriram’s mother Umarani garu joined Janasena party Umarani garu will contest the upcoming local body sarpanch elections from their village #Janasena #sarpanch https://t.co/ZnVsMdYvjz— …. (@PKcultfanikkada) November 18, 2026