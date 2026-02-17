మదనపల్లి బాలిక హత్య కేసు: వాడిని మాకు అప్పగించండి, నడిరోడ్డుపై చంపేస్తాం, ఎవరు?
మదనపల్లి బాలిక హత్య కేసుకి సంబంధించి స్థానికులు నిందితుడిని తమకు అప్పగించాలని రోడ్డుపై బైఠాయించారు. పోలీసు వాహనం పైకి ఎక్కి నిరసనలు తెలియజేస్తున్నారు. నిందితుడు కులవర్థన్ ఇప్పటికే ఐదుగురిని పొట్టనబెట్టుకున్నాడనీ, అలాంటివాడిని జైలులో శిక్షలు గట్రా పనికిరావని, అతడిని తమకు అప్పగిస్తే నడిరోడ్డుపై అంతా చూస్తుండగానే చంపేస్తామంటూ ఆందోళకు దిగారు. పోలీసులు నిరసనకారులకు నచ్చజెప్పేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఏం జరిగింది?
అన్నమయ్య జిల్లాలోని మదనపల్లెలో దారుణం జరిగింది. ఏడేళ్ల చిన్నారిని ఇంటికి పక్కనే వుండే కులవర్థన్ అనే కామాంధుడు హత్య చేసి ఆమె మృతదేహాన్ని డ్రమ్ములో కుక్కేసాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మదనపల్లెలో నివాసం వుంటున్న దంపతులకు ఏడేళ్ల కుమార్తె వుంది. ఆమె సోమవారం సాయంత్రం నుంచి కనిపించకుండా పోయింది. దీనితో తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేస్కున్న పోలీసులు సీసీ కెమేరాలను పరిశీలించారు. దీనితో బాలికను కులవర్థన్ ఇంటికి తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు.
పోలీసులు అతడి ఇంటికి వెళ్లి పరిశీలించగా బాలిక మృతదేహం డ్రమ్ములో కుక్కి కనబడింది. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం కోసం తరలించారు. కులవర్థన్ బాలికపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసి వుంటాడని అనుమానిస్తున్నారు. గతంలో కూడా ఇతడు ఓ మహిళ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్లు తెలిసింది. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ముక్కుపచ్చలారని తమ కుమార్తె విగతజీవిగా మారడాన్ని చూసి తల్లిదండ్రులు కన్నీటిపర్యంతమవుతున్నారు.