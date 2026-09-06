మదనపల్లె లేడీ డాన్ కోనేటి సులోచన, కోర్టు సెర్చ్ వారెంట్తో ఆమె ఇంట్లో పోలీసులు సోదాలు
ఆమె పేరు చెబితే మదనపల్లె ప్రాంతంలోని వారికి వెన్నులో వణుకు. ఆమె పేరు సులోచన. ఆమె చేస్తున్న కార్యకలాపాల వల్ల అక్కడివారు ఆమెను లేడీ డాన్ అంటూ సంబోధిస్తున్నారు. ఆమెపై నమోదైన ఫిర్యాదుల నేపధ్యంలో కోర్టు సెర్చ్ వారెంట్ జారీ చేసింది. దీనితో పోలీసులు అన్నమయ్య జిల్లాలోని మదనపల్లెలో ఆమె ఇంట్లో సోదాలు చేస్తున్నారు.
లేడీ డాన్ సులోచన ఇంటితో పాటు ఆమె సోదరుడు శ్రీనివాసులు ఇంట్లో కూడా సోదాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకూ 50 రకాల ఆస్తి పత్రాలు, 15 ఫోర్జరీ సంతకాలతో వున్న ఖాళీ బాండ్ పేపర్లు లభించినట్లు తెలుస్తోంది. రుణాల పేరుతో పలువురి దగ్గర ఖాళీ బాండ్ పేపర్లపై సంతకాలు తీసుకుని కాజేసినట్లు ఆమెపై ఆరోపణలు వున్నాయి.
రూ. 60 కోట్ల విలువైన స్థలం, భవనం వ్యవహారంలో సులోచన జోక్యంపై ఆమెపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. పవర్ ఆఫ్ అటార్నీతో 47 సెంట్ల భూమిని ఆక్రమించినట్లు ఆమెపై ఫిర్యాదు అందింది. స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబుకి పంపించనున్నట్లు సమాచారం. కాగా కోనేటి సులోచనపై 14 క్రిమినల్ కేసులు, రౌడీషీట్ వున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.