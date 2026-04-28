ఏపీలోనే కాదు.. దక్షిణాదిలో మధ్యప్రదేశ్ దొంగలతో జాగ్రత్త.. ముగ్గురి అరెస్ట్
ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇతర దక్షిణ రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా జరిగిన వరుస దోపిడీలు, దొంగతనాల్లో ప్రమేయం ఉందన్న ఆరోపణలపై, మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన గిరిజన ముఠాకు చెందిన ముగ్గురు సభ్యులను బాపట్ల జిల్లా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బాపట్ల, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలతో సహా మొత్తం 18 ప్రాంతాల్లో ఈ ముఠా నేరాలకు పాల్పడిందని పోలీసులు తెలిపారు.
వీరి నుంచి 137 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, 1.5 కిలోల వెండి వస్తువులు, రూ.5 లక్షల నగదు, నాలుగు మోటార్ సైకిళ్లతో కలిపి, మొత్తం రూ.30.88 లక్షల విలువైన వస్తువులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ ఏడాది జనవరి 27న చీరాలలోని ఎంజీహెచ్ కాలనీలో జరిగిన ఒక హింసాత్మక దోపిడీ ఘటనపై జరిపిన దర్యాప్తులో ఒక కీలక పురోగతి లభించింది. ఆ రోజు తెల్లవారుజామున ముగ్గురు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు బచ్చు వెంకట సుబ్బ సత్య రామాంజనేయులు ఇంట్లోకి చొరబడి, ఆయనపైనా, అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా పనిచేస్తున్న ఆయన సోదరిపైనా దాడి చేసి, సుమారు 64 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలతో పరారయ్యారు.
ఈ కేసును ఛేదించేందుకు బాపట్ల ఎస్పీ బి. ఉమామహేశ్వర్, సీసీఎస్ డీఎస్పీ పి. జగదీష్ నాయక్, చీరాల డీఎస్పీ ఎండీ. మొయిన్ నేతృత్వంలో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. వివిధ నేర స్థలాల నుండి సేకరించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు, వేలిముద్రలు, సాంకేతిక ఆధారాలను వినియోగించి, పోలీసులు మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ఒక ముఠాను గుర్తించి, వారి కదలికలను పసిగట్టారు.
మధ్యప్రదేశ్లోని ధార్ జిల్లాకు చెందిన నిందితులు భూరు మక్వానా అలియాస్ భూరు సాధన్ బిల్ (40), రమేష్ మాచర్ అలియాస్ రెమో (22), సంతోష్ భూరియా (24) - ఏప్రిల్ 28న అరెస్టు చేయబడ్డారు.
ఇళ్ల దొంగతనాలు, దోపిడీలు, గొలుసు దొంగతనాలు, వాహనాల చోరీలలో ప్రమేయం ఉన్న ఈ నిందితులు నేరాలకు అలవాటు పడినవారని, వీరిపై పలు రాష్ట్రాల్లో కేసులు నమోదై ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.