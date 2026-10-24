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  4. Mahila Commission seeks probe into Jogi Meghana’s accident allegations
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 24 October 2026 (11:23 IST)

జోగి రమేశ్ కోడలు కారు ప్రమాదం : ఏపీ మహిళా కమిషన్ విచారణ

jogi meghana
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (11:23 IST)
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వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ కోడలు జోగి మేఘన ప్రయాణిస్తున్న కారు ఇటీవల ప్రమాదానికి గురైన ఘటనపై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఘాటుగా స్పందించింది. ఈ ప్రమాదంపై తలెత్తుతున్న అనుమానాల నేపథ్యంలో సమగ్ర విచారణ జరిపి వాస్తవాలు నిగ్గు తేల్చాలని కమిషన్ చైర్ పర్సన్ రాయపాటి శైలజ పోలీసులను ఆదేశించారు. మేఘన, ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు పూర్తి భద్రత కల్పించాలని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
 
ఈ నెల 15వ తేదీన జోగి మేఘన, ఆమె తండ్రితో కలిసి విజయవాడ మంచి తెలంగాణలోని కోదాడకు కారులో బయలుదేరారు. మార్గమధ్యంలో వెనుక మంచి వేగంగా వచ్చిన ఒక ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు వారి కారును ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో కారు వెనుక భాగం దెబ్బతింది. ప్రమాదం జరిగిన తీరుపై అనుమానం రావడంతో, మేఘన తండ్రి మరుసటి రోజు అంటే అక్టోబరు 16వ తేదీన ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేశారు. తమకు ప్రాణహాని ఉందని, ఇది సాధారణ ప్రమాదం కాకపోవచ్చని ఆయన తప ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. బస్సు డ్రైవరుపై చర్యలు తీసుకోవాలని, ఈ ఘటనపై లోతుగా విచారణ జరపాలని కోరారు. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు సమోదు చేశారు.
 
మరోవైపు, జోగి మేఘన కూడా మహిళా కమిషన్ చైర్ పర్సన్ రాయపాటి శైలజను ఫోనులో సంప్రదించి, ఘటన వివరాలను, తన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై వెంటనే స్పందించిన శైలజ, ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులతో మాట్లాడారు. మేఘన కుటుంబం భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, ఎలాంటి అనుమానాలకు తావులేకుండా నిష్పక్షపాతంగా విచారణ చేపట్టాలని పోలీసులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
 
జోగి మేఘనకు, ఆమె అత్తగారి కుటుంబానికి మధ్య గత కొంతకాలంగా వివాదాలు నడుస్తున్నాయి. వరకట్న వేధింపులు, హత్యాయత్నం వంటి తీవ్ర ఆరోపణలతో మేఘన గతంలోనే తన మామ జోగి రమేశ్, భర్త రాజీవ్, ఇతర కుటుంబ సభ్యులపై ఫిర్యాదు చేశారు. అంతేకాకుండా, సుమారు మూడు నెలల క్రితం తప ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులకు ఆమె ఫిర్యాదు చేయగా, దానిపై కూడా ఒక కేసు నమోదై ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజా ప్రమాదం జరగడం తమ అనుమానాలను మరింత బలపరుస్తోందని మేఘన కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదం యాధృచ్ఛికంగా జరిగింది కాదని, మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ హస్తం ఉండొచ్చని జోగి మేఘన కుటుంబ సభ్యులు అనుమానిస్తున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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