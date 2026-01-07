ఏపీలో మాల్దీవుల స్టైల్లో సముద్ర తీర ప్రాంతం.. సూర్యలంక, పులికాట్, వైజాగ్ బెల్ట్ను..?
ఏపీలో మాల్దీవుల స్టైల్లో సముద్ర తీర ప్రాంతం ఏర్పాటు కానుంది. ఏపీ సర్కారు కీలకమైన తీరప్రాంతాలలో మాల్దీవుల శైలి బీచ్, ద్వీప పర్యాటకాన్ని ప్లాన్ చేస్తోంది. సూర్యలంక బీచ్ను శుభ్రమైన, విలాసవంతమైన గమ్యస్థానంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
ఇందులో భాగంగా సూర్యలంక, పులికాట్, వైజాగ్ బెల్ట్ను ప్రపంచ స్థాయి బీచ్లతో ద్వీప పర్యాటక కేంద్రాలుగా మార్చనున్నారు. సహజ తీరప్రాంతానికి హాని కలిగించకుండా స్థిరమైన అభివృద్ధిని నిర్ధారించడానికి పర్యాటక శాఖ పర్యావరణ అనుకూల రిసార్ట్లు, ప్రీమియం బసలను ప్లాన్ చేస్తోంది.
పాపికొండలు, కోనసీమ, గండికోటలను లోతట్టు ప్రకృతి పర్యాటక సర్క్యూట్లో భాగంగా అభివృద్ధి చేస్తారు. సంస్కృతి, వారసత్వం, ప్రకృతి ఆధారిత ప్రయాణాన్ని కోరుకునే సందర్శకులకు ఈ గమ్యస్థానాలు సుందరమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు క్యూరేటెడ్ అనుభవాలను అందిస్తాయని భావిస్తున్నారు.
ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ను ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చాలనే చంద్రబాబు దార్శనికతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రపంచ బీచ్ ప్రియులకు బీచ్లు ఆకర్షణీయంగా ఉండేలా ఈ బీచ్ ఏర్పాటు జరుగుతుంది. 973.7 కి.మీ తీరప్రాంతంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైజాగ్, భీమిలి దాటి అనేక సహజమైన బీచ్లు ఉన్నాయి.
ప్రణాళికాబద్ధమైన మౌలిక సదుపాయాలు మరియు అనుభవాల ద్వారా పర్యాటకాన్ని పెంచడం, స్థిరమైన ఉద్యోగాలను సృష్టించడం, తీరప్రాంత ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం ఏపీ సర్కారు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. జల క్రీడలు, సాహస కార్యకలాపాలను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా చేసుకుంది.