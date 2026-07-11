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రేణిగుంటలో మల్లారెడ్డి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు (video)
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి శుక్రవారం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దర్శనం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, గత 30 ఏళ్లుగా తెలంగాణలో అనేక పాఠశాలలు, వైద్య కళాశాలలు, ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలను స్థాపించినట్లు ఆయన తెలిపారు. తన విద్యాసంస్థల ద్వారా ప్రపంచ స్థాయి వైద్యులు, ఇంజనీర్లు, ఫార్మసిస్టులు తయారయ్యారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Malla Reddy
తిరుపతిలో ఒక విద్యాసంస్థను ఏర్పాటు చేయాలని తనకు ఎప్పటి నుంచో కోరిక ఉండేదని ఆయన చెప్పారు. గతంలో తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆ పుణ్యక్షేత్రంలో కళాశాలను ఏర్పాటు చేసే అవకాశం కల్పించమని దేవుడిని ప్రార్థించినట్లు మల్లారెడ్డి గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత త్వరలోనే భూమిని సేకరించి, కళాశాల భవనాన్ని నిర్మించి, ప్రాంగణాన్ని అభివృద్ధి చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్- రాయలసీమ విద్యార్థులకు మేలు చేకూర్చేలా, తెలంగాణకు చెందిన ఒక విద్యా సంస్థల సమూహం ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుండటం సంతోషకరమని మల్లారెడ్డి అన్నారు.
ఈ సంస్థ రేణిగుంట సమీపంలో వుంటుందని మల్లారెడ్డి చెప్పారు. మల్లారెడ్డి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటుకు కేంద్రం ఆమోద పత్రాన్ని జారీ చేసిందని కూడా ఆయన వెల్లడించారు.
తిరుపతిలో 'మల్లారెడ్డి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ'— Akshara Today | Telugu News (@aksharatoday) July 11, 2026
తిరుపతి రేణిగుంట సమీపంలో "మల్లారెడ్డి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ"కి కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారిని మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణ బిడ్డగా ఏపీలో వర్సిటీ పెట్టడం గర్వంగా ఉందన్నారు.… pic.twitter.com/oDSiL8UgIA
కల్కి 2లో నటించనున్న సాయిపల్లవి?
టాలీవుడ్ అగ్రనటి సాయిపల్లవి కల్కి-2లో నటించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే సాయి పల్లవి కల్కి 2 షూటింగ్లో చేరడం గురించి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. ఎల్లమ్మ, మా ఇంటి బంగారం వంటి ప్రధాన తెలుగు ప్రాజెక్టులను తిరస్కరించిన తర్వాత, ఆమె చివరికి 'కల్కి 2'లో భాగమవుతుందో లేదోనని పరిశ్రమ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.
director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?
నానితో పిల్ల జమిందార్, ఆదిసాయికుమార్ తో సుకుమారుడు, అనుష్క తో భాగమతి చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓ కేసును ఎదుక్కొంటున్నట్లు ఫిలిం నగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఔత్సాహిక కళాకారుడిని హీరోగా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి, అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.3.5 కోట్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుపై కేసు నమోదైంది.
Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూనిక్ హారర్-కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, హారర్, కామెడీ, కొరియన్ కల్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడిన ఈ చిత్రంలోని వినోదాత్మకంగా చూపిస్తూ భారీ బజ్ను సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిదా' కూడా చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది.
రామ్ పోతినేని RAPO23 చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమా షూటింగ్ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఖైదీ, పుష్ప 2, మహా అవతార్ నరసింహ వంటి చిత్రాలకు అదిరిపోయే సౌండ్ ట్రాక్స్ అందించిన సామ్ సిఎస్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. #RAPO23లో సామ్ సిఎస్ చేరడంతో మ్యూజికల్ కూడా ఈ చిత్రం భారీ అంచనాలని నెలకొల్పింది. #RAPO23లో మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవల్ లో ఉండబోతోంది.