ఆటో సీటు కవర్ చింపేశాడని.. ఏడేళ్ల కుమారుడికి వాతపెట్టిన సైకో తండ్రి
కన్నబిడ్డను కనికరం లేకుండా కడతేర్చాడు ఓ తండ్రి. తప్పుచేస్తే మందలించాల్సి పోయి కోపంతో ఊగిపోయాడు. ఆటో సీట్ కవర్ చింపాడన్న కోపంతో కన్నకొడుకు అని కూడా చూడకుండా ఇనుప చువ్వలు, అట్లకాడతో ఒళ్ళంతా వాతలు పెట్టి రాక్షసంగా ప్రవర్తించాడు. ఈ ఘటన కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు మండలంలో సంచలనంగా మారింది.
ప్రతిపాడు మండలం వామ్మంగి గ్రామానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి ఆటో డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఆయనకు ఏడేళ్ల కొడుకు ఉన్నాడు. ఆ బాలుడు ఆడుకుంటూ తెలియక ఆటో సీటు కవర్ను చింపేశాడు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన ఆ వ్యక్తి.. చిన్న పిల్లాడని కూడా చూడకుండా ఇంట్లో ఉన్న అట్లకాడ, ఇనుప చువ్వను వేడి చేసి బాలుడి ముఖం, కాళ్లు, చేతులు, శరీర భాగాలపై ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాతలు పెట్టాడు.
ఒళ్లంతా వాతలు తేలిన బాలుడు ఆ మంటను భరించలేక ఏడుస్తూ కేకలు వేశాడు. స్థానికుల జోక్యం చేసుకుని ఆ బాలుడిని ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. ప్రస్తుతం బాలుడు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. సైకో తండ్రిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.