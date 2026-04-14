బిజినెస్మేన్ భార్యను లొంగదీసుకుని ఏకాంతంగా వున్న ఫోటోలను చూపి బ్లాక్మెయిల్, రూ. 2 కోట్లు డిమాండ్
విజయవాడలోని భవానీపురంలో దారుణం జరిగింది. తెలిసినవాడే కదా అని ఓ బిజినెస్మేన్ ఓ రాజకీయ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తిని ఇంటికి రానిచ్చినందుకు అతడు ఆ ఇంటి ఇల్లాలిపై దృష్టి పెట్టాడు. ఎప్పుడు చిక్కుతుందా అని చూస్తూ... భర్తలేని సమయంలో ఇంటికి వచ్చాడు. మాయ మాటలతో ఆమె ఫోన్ నెంబరు తీసుకుని క్రమంగా ఆమెకి దగ్గరయ్యాడు. అదికాస్తా సన్నిహిత సంబంధానికి దారి తీసింది.
ఈ క్రమంలో ఆమె ఏకాంతంగా వున్న సమయంలో ఫోటోలు తీసాడు. ఇక వాటిని చూపిస్తూ ఆమెను డబ్బు కోసం బ్లాక్మెయిల్ చేయడం ప్రారంభించాడు. అలా ఆమె నుంచి రూ. 20 లక్షలకు పైగా డబ్బు గుంజాడు. బాధితురాలి భర్త వ్యాపారవేత్త కావడంతో తనకు రూ. 2 కోట్లు కావాలంటూ ఆమెను వేధించడం మొదలుపెట్టాడు. లైంగికంగానూ వేధించడం తీవ్రం చేసాడు.
అతడి వేధింపులను తాళలేక ఆ వివాహిత ఆత్మహత్య యత్నానికి పాల్పడింది. ఆమెను రక్షించిన కుటుంబ సభ్యులు అసలు విషయం తెలుసుకుని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. నిందితుడు వెంకటేశ్వర్లును పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు. అతడి నుంచి ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకుని కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.