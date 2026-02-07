పెళ్లికి తర్వాత మహిళను వేధించాడు.. గొంతులో విషం పోసి.. ఆస్పత్రిలో వదిలేశాడు..
ప్రేమ పేరుతో ఓ వ్యక్తి ఓ మహిళ ప్రాణాలతో ఆటాడుకున్నాడు. ప్రేమ పేరుతో మహిళను నమ్మించి గొంతులో విషం పోసి, ఆసుపత్రిలో వదిలేసిన వెళ్లిపోయిన ఘటన విజయవాడలో కలకలం రేపింది. కృష్ణా జిల్లా పమిడిముక్కల మండలానికి చెందిన బాధితురాలికి గతేడాది ఏప్రిల్లో వివాహమైంది.
ఈమెకు వివాహానికి ముందే భవానీశంకర్తో పరిచయం వుంది. ఆమె వివాహం తర్వాత కూడా ప్రేమిస్తున్నాను అంటూ వెంటపడ్డాడు. ఇతని మాటలు నమ్మి పెళ్లికి తర్వాత భర్తను వదులుకుని పుట్టింటికి చేరుకుంది. అతని మాటలు నమ్మి ఈ నెల 2న ఆమె విజయవాడకు రాగా, తన గదికి తీసుకెళ్లి అసలు స్వరూపం బయటపెట్టాడు.
మహిళను అనుమానంతో వేధించాడు. బాధితురాలిని కొట్టి హింసించడం చేశాడు. ప్రాణ భయంతో ఆమె రైల్వే స్టేషన్కు పారిపోవాలని చూసినా.. మళ్లీ బలవంతంగా గదికి లాక్కొచ్చాడు. అక్కడ తీవ్రంగా గొడవ పడి ఆమె నోట్లో బలవంతంగా పురుగుల మందు పోసి చంపడానికి ప్రయత్నించాడు.
మహిళ స్పృహ కోల్పోవడంతో భయపడిన నిందితుడు.. ఆమెను ఆసుపత్రిలో చేర్పించి, ఆమె తల్లికి సమాచారం ఇచ్చి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుడి కోసం దర్యాప్తు మొదలెట్టారు.