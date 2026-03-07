మద్యం మత్తులో సోదరుల మధ్య గొడవ.. హత్యకు దారి తీసింది.. ఎలా?
మద్యం మత్తులో ఇద్దరు సోదరుల మధ్య జరిగిన తీవ్ర వాగ్వాదం వారిలో ఒకరి దారుణ హత్యకు దారితీసింది. మియాపూర్లో పీ.ఏ. నగర్లో ఈ సంఘటన జరిగింది. రాజు (27) అనే వ్యక్తి ఆటో రిక్షా డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. అలాగే తల్లితో కలిసి నివసించే అతని తమ్ముడు గురుస్వామి స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్గా గుర్తించారు. ఇద్దరూ అవివాహితులు.
మద్యం సేవించిన తర్వాత గత పక్షం రోజులుగా చిన్న చిన్న విషయాలకు సోదరులు తరచూ గొడవ పడుతున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.మంగళవారం రాత్రి, మద్యం మత్తులో ఉన్నప్పుడు వారి మధ్య మరో వివాదం చెలరేగింది. కోపంతో, గురుస్వామి ఒక రాయిని తీసుకొని రాజు తలపై బలంగా కొట్టాడు. రాజు తలకు తీవ్ర గాయం కావడంతో అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయి తక్షణమే మరణించాడు.
సమాచారం అందుకున్న మియాపూర్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. వారి తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని, దర్యాప్తులో మరిన్ని వివరాలు బయటపడతాయని పోలీసులు తెలిపారు.