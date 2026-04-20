కూతురు కోసం వెళ్తే.. కర్నూలు ఆస్పత్రి ఆవరణలో భార్యను హతమార్చిన భర్త..
కర్నూలు జిల్లాలోని యెమ్మిగనూరు ఏరియా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఆవరణలో ఒక వ్యక్తి తన భార్యను హత్య చేశాడు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, నిందితుడు రామన్న, ఆసుపత్రిలోని ప్రసూతి విభాగంలో ఉన్న తన భార్య నరసమ్మపై కత్తితో దాడి చేశాడు. యెమ్మిగనూరు వాసులైన ఈ దంపతులు, కుటుంబ కలహాల కారణంగా కొంతకాలంగా విడివిడిగా నివసిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
వారి కుమార్తె ప్రసవం కోసం ఆసుపత్రిలో చేరగా, ఆమెకు సహాయపడేందుకు నరసమ్మ అక్కడికి వెళ్లింది. తన కుమార్తెను చూసే నెపంతో రామన్న కూడా ఆసుపత్రికి వచ్చాడు. అక్కడ తన భార్యను చూడగానే, అతను ఆమెతో వాగ్వాదానికి దిగినట్లు, ఆపై మద్యం మత్తులో కత్తితో ఆమెపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఈ దాడిలో తీవ్ర గాయాలపాలైన నరసమ్మను ఆసుపత్రిలోనే చికిత్స నిమిత్తం తరలించినప్పటికీ, కొద్దిసేపటికే ఆమె మృతి చెందింది. యెమ్మిగనూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దంపతుల మధ్య దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న వైవాహిక కలహాలే నిందితుడిని ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడేలా ప్రేరేపించి ఉంటాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు.