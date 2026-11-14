రూ.1,55,900 నగదు, విలువైన పత్రాలతో దొరికిన బ్యాగును పోలీసులకు అప్పగించిన వ్యక్తి
సమాజంలో నిజాయితీ, నైతిక విలువలు ఇంకా సజీవంగా ఉన్నాయని నిరూపిస్తూ, ఒక వ్యక్తి తనకు దొరికిన బ్యాగును అందులో ఉన్న రూ.1,55,900 నగదు, విలువైన పత్రాలతో సహా పోలీసులకు అప్పగించి ఆదర్శంగా నిలిచారు. గాజువాకలోని కనితి రోడ్డుకు చెందిన గోరు వీరభద్రరావు, బైక్ సీట్ కవర్లు కుడుతూ జీవనోపాధి పొందుతున్నారు.
పని నిమిత్తం బయటకు వెళ్లినప్పుడు, ఆయనకు సీఎంఆర్ సెంటర్ ఎదురుగా ఒక బ్యాగు కనిపించింది. ఆ బ్యాగును పరిశీలించగా, అందులో రూ. 1,55,900 నగదుతో పాటు కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రాలు ఉన్నాయి. వెంటనే ఆయన ఆ బ్యాగును తీసుకుని గాజువాక పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి పోలీసులకు అప్పగించారు.
గాజువాక పోలీసులు బ్యాగులోని పత్రాలను పరిశీలించి, దాని యజమాని సాయి కిషోర్ను గుర్తించారు. సాయి కిషోర్ ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగి. పోలీసులు ఆయన గుర్తింపును, సంబంధిత పత్రాలను ధృవీకరించుకున్న తర్వాత, ఆ నగదును విలువైన పత్రాలను ఆయనకు సురక్షితంగా తిరిగి అందజేశారు.
వీరభద్రరావు ప్రదర్శించిన నిజాయితీని, నైతిక విలువలను గాజువాక ఇన్స్పెక్టర్ సి.హెచ్. వాసు నాయుడు అభినందించారు. ఆయన బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తన సమాజానికి స్ఫూర్తిదాయకమని కొనియాడారు.