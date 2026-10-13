పెళ్లి చేసుకునేందుకు నో చెప్పిన వివాహితపై కత్తితో దాడి.. మహిళ మృతి
తనను వివాహం చేసుకోవడానికి నిరాకరించినందుకు ఒక వివాహితను హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. శనివారం జరిగిన దాడిలో కత్తిపోట్లకు గురైన బాధితురాలు అంజలి సోమవారం ఆసుపత్రిలో మరణించగా, నిందితుడు అశ్విని పరారీలో ఉన్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. అంజలిని కాపాడే ప్రయత్నంలో కత్తిపోట్లకు గురైన మరో మహిళ (ఆమె పేరు కూడా అశ్విని) కోలుకుంటోంది.
బాధితురాలి బావ దిలీప్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అంజలి భర్త సాగర్ ఒక క్రిమినల్ కేసులో జైలులో ఉన్నాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఫిర్యాదు ప్రకారం, సాగర్ స్నేహితుడైన అశ్విన్, అంజలి స్వగ్రామంలోని ఆమె ఇంటికి తరచుగా వెళ్లేవాడు, వారిద్దరి మధ్య సంబంధం ఏర్పడింది.
అయితే, సాగర్ను విడిచిపెట్టి అశ్విన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి అంజలి నిరాకరించినట్లు సమాచారం. దీంతో అశ్విన్ అంజలిపై కత్తితో దాడి చేశాడు. ఈ ఘటనను అడ్డగించడానికి ప్రయత్నించిన ఆమె వదిన అశ్విని గాయపడింది. అశ్విని పోలీసులకు ఫోన్ చేసిందని దిలీప్ తెలిపారు. ఇద్దరినీ చికిత్స కోసం పంపగా, సోమవారం అంజలి మరణించింది.