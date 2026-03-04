తిరుమల రాపూర్-చిట్వేల్ ఘాట్ రోడ్డు అటవీ ప్రాంతంలో జంట ఆత్మహత్య
తిరుమల రాపూర్-చిట్వేల్ ఘాట్ రోడ్డులోని తొమ్మిదవ మైలు సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో ఆత్మహత్య కేసులో ఒక పురుషుడు, ఒక మహిళ మృతి చెందారు. మృతులను ముత్తుకూరుకు చెందిన అలపాక ప్రసన్న కుమార్ (25) మరియు చిట్టమూరు మండలం చింతలతోపు గ్రామానికి చెందిన ఎం.సావిత్రి (24)గా గుర్తించారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. తేనె సేకరించడానికి అడవిలోకి వెళ్ళిన పంగిలి గ్రామస్తులు చెట్టుకు వేలాడుతున్న రెండు మృతదేహాలను గమనించి వెంటనే గ్రామ రెవెన్యూ అధికారి (వీఆర్వో) సుధాకర్కు సమాచారం అందించారు. ఆయన స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ వెంకట రాజేష్ తన బృందంతో కలిసి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టారు. మృతులను గుర్తించడానికి ఘటనా స్థలంలో మొబైల్ ఫోన్లు ఉన్న హ్యాండ్బ్యాగ్ను పోలీసులు కనుగొన్నారు. తరువాత వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈ సంఘటన గురించి సమాచారం అందింది.
తనిఖీ సమయంలో, మృతదేహాల దగ్గర ఒక ద్విచక్ర వాహనం, పురుగుమందుల బాటిల్ను కూడా పోలీసులు కనుగొన్నారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తు ఆధారంగా, ఆ జంట పురుగుమందు తాగి, చున్నీతో చెట్టు కొమ్మకు ఉరి వేసుకుని మరణించి ఉండవచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
సావిత్రికి వివాహమై ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. కేసు నమోదు చేయబడిందని, ఈ సంఘటన వెనుక గల కారణాలను తెలుసుకోవడానికి తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోందని సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ వెంకట రాజేష్ తెలిపారు.