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  4. Manchu Manoj, Mounica signs an agreement with the Andhra Pradesh government to set up an industry with an investment of Rs 36 crore
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (16:16 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో రూ. 36 కోట్ల పెట్టుబడితో పరిశ్రమ ఏర్పాటుకి మంచు మనోజ్ ఒప్పందం

Manchu Manoj and Mounika
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (16:20 IST)
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సినీ నటుడు మంచు మనోజ్, ఆయన అర్థాంగి భూమా మౌనిక ఏపీ ప్రభుత్వంతో రూ. 36 కోట్ల ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు. విశాఖలో జరుగుతున్న 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు 2026లో ఈ కీలక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు. మౌనిక-మనోజ్ స్థాపించిన నమస్తే వరల్డ్ కంపెనీ కర్నూలు జిల్లాలోని ఓర్వకల్లులోని పారిశ్రామిక పార్కులో హస్తకళా ఉత్పత్తుల తయారీ పరిశ్రమను నెలకొల్పనున్నారు. ఇక్కడ పిల్లల ఆటబొమ్మలు, హస్తకళా ఉత్పత్తులు తయారుచేస్తారు.
 
ఈ సందర్భంగా భూమా మౌనిక మాట్లాడుతూ... సీఐఐ సదస్సు ద్వారా ఎందరో హస్తకళాకారులు, యువపారిశ్రామికవేత్తలు రావడం సంతోషమని అన్నారు. ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు. 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలైన ETv, ETv2లో పనిచేసారు. స్వాతి సపరివారపత్రిక, సండే ఇండియన్ మ్యాగజైన్ల ఎడిటోరియర్ విభాగంలో పనిచేసారు. 2006 నుంచి వెబ్ దునియా తెలుగు సహ సంపాదకునిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. .... మరింత చదవండి
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