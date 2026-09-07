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  4. Mango Growers Await Payments From Pulp Industries Andhra Pradesh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (20:14 IST)

ఇబ్బందుల్లో చిత్తూరు మామిడి రైతులు.. బకాయిల కోసం ఎదురుచూపులు

Mangoes
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (20:14 IST)
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చిత్తూరు జిల్లాలోని మామిడి రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రెండు నెలల క్రితం తాము సరఫరా చేసిన మామిడి పండ్లకు సంబంధించి పల్ప్ పరిశ్రమల నుంచి చెల్లింపులు ఇంకా అందకపోవడమే ఇందుకు కారణం. తమకు రావాల్సిన బకాయిల కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని రైతులు తెలిపారు. 
 
ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని, పెండింగ్‌లో ఉన్న చెల్లింపులను వీలైనంత త్వరగా విడుదల చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరారు. ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో మొత్తం 1.12 లక్షల హెక్టార్లలో మామిడి సాగు జరుగుతుండగా, అందులో సుమారు 55,000 హెక్టార్లలో తోతాపురి రకం సాగు చేస్తున్నారు. 
 
ఈ సీజన్‌లో పల్ప్ పరిశ్రమలు సుమారు ఐదు లక్షల టన్నుల మామిడి పండ్లను కొనుగోలు చేశాయి. పరిశ్రమల నుంచి సుమారు రూ.300 కోట్ల మేర చెల్లింపులు పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు సమాచారం కాగా, ప్రభుత్వం రూ.200 కోట్ల ప్రోత్సాహకాన్ని విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. 
 
మామిడి పండ్ల కోసం టన్నుకు రూ.8,000 చెల్లించాలని ప్రభుత్వం పల్ప్ పరిశ్రమలను ఆదేశించడంతో పాటు, టన్నుకు రూ.4,000 ప్రోత్సాహకాన్ని కూడా ప్రకటించింది. 
 
అయితే, కొన్ని ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు టన్నుకు కేవలం రూ.5,000 మాత్రమే ఆఫర్ చేయగా, మరికొన్ని రూ.6,000 చెల్లించాయి. తక్కువ ధరలు ఉన్నప్పటికీ రైతులు పండ్లను సరఫరా చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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