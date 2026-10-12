Mantralayam: మానవత్వాన్ని చాటిన కానిస్టేబుల్.. మహిళ మృతదేహాన్ని కిలోమీటర్ మోసుకెళ్లి..? (video)
మానవత్వానికి నిదర్శనంగా నిలిచే ఒక ఘటన కర్నూలులో చోటుచేసుకుంది. మంత్రాలయానికి చెందిన కానిస్టేబుల్ రంగస్వామి ఒంటరిగా తుంగభద్ర నదిలోకి దిగి, ఒక అజ్ఞాత మహిళ మృతదేహాన్ని బయటకు తీసి, దానిని తన భుజాలపై దాదాపు ఒక కిలోమీటర్ దూరం నది ఒడ్డు వరకు మోసుకెళ్లారు. మంత్రాలయం ఆలయం సమీపంలోని తుంగభద్ర నదిలో ఒక అజ్ఞాత మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంది.
Mantralayam
ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు, ఆమె కర్ణాటకకు చెందినవారని, శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి దర్శనం కోసం వచ్చి నదిలోకి దూకి ఉంటారని తెలుస్తోంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నప్పుడు వారికి ఒక క్లిష్ట పరిస్థితి ఎదురైంది. మృతదేహం నీటిలో పడి ఉండగా, స్థానికులు ఎవరూ దానిని బయటకు తీయడానికి ముందుకు రాలేదు. అప్పుడు మంత్రాలయం ప్రోటోకాల్ విభాగంలో పనిచేస్తున్న కానిస్టేబుల్ రంగస్వామి రంగంలోకి దిగి, ఒంటరిగా నదిలోకి వెళ్లి మృతదేహాన్ని బయటకు తెచ్చారు.
అనంతరం ఆ మహిళ మృతదేహాన్ని తన భుజాలపై వేసుకుని, రాళ్లు రప్పలు, అసమానమైన నేల మీదుగా చెప్పులు లేకుండా దాదాపు ఒక కిలోమీటర్ దూరం నడిచి ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు. తమ విధి నిర్వహణ పరిధిని మించి బాధ్యతను, మానవత్వాన్ని ప్రదర్శించినందుకు స్థానికులు, కర్నూలు పోలీసులు ఆయనను అభినందించారు.
మానవత్వం చాటుకున్న మంత్రాలయం కానిస్టేబుల్ రంగస్వామి. నదిలో దిగి మహిళ మృతదేహాన్ని వెలికితీసి, దాదాపు కిలోమీటర్ మేర భుజాలపై మోసి ఒడ్డుకు చేర్చారు. ఆయన ధైర్యసాహసాలు, నిస్వార్థ సేవను పోలీసు అధికారులు, స్థానికులు అభినందించారు. #KurnoolPolice #APPOLICE100 #AndhraPradeshPolice https://t.co/lIPPtsOPAA— Kurnool Police (@PoliceKurnool) October 12, 2026