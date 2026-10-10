మావోలకు వైద్యం అందించిన డాక్టర్.. దొరకడు.. చిక్కడు.. తప్పించుకుని..?
అనేకమంది అగ్రశ్రేణి మావోయిస్టులకు వైద్యం అందించిన, వారి కార్యకర్తలకు వైద్య సేవలపై శిక్షణ ఇచ్చిన ఒక డాక్టర్, తెలంగాణ పోలీసుల ముందు చాలామంది నాయకులు లొంగిపోయినప్పటికీ, ఇప్పటికీ దొరకకుండానే తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడు. రఫీక్గా పిలువబడే ఇతను, మావోయిస్టులు ఆసుపత్రులకు వెళ్లకుండా, పోలీసుల కళ్లుగప్పి తిరిగేలా చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడని సమాచారం.
మావోయిస్టు వ్యతిరేక దళాల వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, మావోయిస్టు పార్టీ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి ముప్పాల లక్ష్మణ్ రావు అలియాస్ గణపతి లేదా డాక్టర్ రఫీక్ ఆచూకీ గురించి ఇప్పటికీ ఎటువంటి ఆధారాలు లభించలేదు. గణపతికి సంబంధించిన ఛాయాచిత్రాలు నేపాల్, వియత్నాం, థాయిలాండ్, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రచారంలో ఉన్నప్పటికీ, రఫీక్కు సంబంధించిన ఎటువంటి ఫోటో లేదా ఆచూకీ మాత్రం ఇప్పటివరకు దొరకలేదు.
లొంగిపోయిన ఒక కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు మాట్లాడుతూ, రఫిక్ అసలు పేరు ఎన్నడూ తెలియదని చెప్పారు. "మేము అతన్ని 'డాక్టర్ అన్నా' అని పిలిచేవాళ్ళం. నియామకాల తర్వాత, కేంద్ర కమిటీ అసలు పేర్లను మార్చేస్తుంది," అని ఆయన అన్నారు. దండకారణ్యాన్ని సందర్శించిన తర్వాత 2010లో ప్రచురించబడిన ఒక యూరోపియన్ రచయిత పుస్తకం ద్వారా ఏజెన్సీలకు రఫిక్ ఉనికి గురించి మొదటిసారిగా తెలిసింది.
ఆ పుస్తకంలో, కొత్తగా చేరిన వారికి చేసే స్టెరిలైజేషన్ శస్త్రచికిత్సలతో సహా రఫిక్ పాత్ర వివరంగా ఉంది. రఫిక్ పంజాబ్లోని ఒక విశ్వవిద్యాలయం నుండి తన ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి, తన భార్య రింకీతో కలిసి నేరుగా మావోయిస్టు బృందాలలో చేరాడని వర్గాలు తెలిపాయి. వారు కలిసి తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్లలో కేంద్ర కమిటీ సభ్యులుగా పనిచేశారు.
ప్రాథమిక వైద్య సేవల్లో జిల్లా, జోనల్ కమిటీ సభ్యులకు శిక్షణ ఇవ్వడం ఆయన చేసిన ప్రధాన కృషి. ప్రతి దళంలోనూ కనీసం ఇద్దరు సభ్యులకు ఆరు నెలల వైద్య శిక్షణ ఉండేలా ఆయన చూసుకున్నారు. గణపతి, రఫీక్ ఇంకా భారతదేశంలోనే ఉన్నారా లేక నేపాల్, వియత్నాం లేదా థాయ్లాండ్ వంటి దేశాలకు పారిపోయారా అనేది అస్పష్టంగా ఉంది.