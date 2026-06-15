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Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 15 June 2026 (14:53 IST)

చీరాల బీచ్‌లో 17ఏళ్ల బాలుడిని కాపాడిన పోలీసులు

Beach
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 15 Jun 2026 (14:51 IST) Updated: Mon, 15 Jun 2026 (14:53 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని బాపట్ల జిల్లా చీరాల సమీపంలో ఉన్న ఓడరేవు బీచ్‌లో, భారీ అలల ధాటికి సముద్రపు ఉధృతమైన నీటిలో కొట్టుకుపోయిన 17 ఏళ్ల బాలుడిని ఆంధ్ర మెరైన్ పోలీసులు ఆదివారం రక్షించారు. బీచ్‌లో ఈత కొడుతుండగా అఖిలేష్ అనే ఆ బాలుడు సముద్రం లోపలికి కొట్టుకుపోయాడు. 
 
ప్రమాదాన్ని గమనించిన కారంచేడు సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ వెంటనే మెరైన్ పోలీసు బృందాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. అపారమైన ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శిస్తూ, మెరైన్ కానిస్టేబుల్ ఏడుకొండలు, స్థానిక ఈతగాళ్లు ఉధృతంగా ఉన్న సముద్రపు నీటిలోకి దూకారు. వారు ఆ బాలుడిని చేరుకుని, లైఫ్‌బాయ్ సహాయంతో సురక్షితంగా ఒడ్డుకు తీసుకువచ్చారు. 
 
స్పృహ కోల్పోయిన ఆ బాలుడికి బీచ్‌లోనే సకాలంలో సీపీఆర్ అందించిన అనంతరం, అతన్ని చీరాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతని పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు సమాచారం. 
 
ఒక పౌరుడి ప్రాణాలను కాపాడేందుకు తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టిన మెరైన్ పోలీసులు, బాపట్ల పోలీసు బృందాన్ని రాష్ట్ర డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా అభినందించారు.
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సెల్వి

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