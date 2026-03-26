మార్కాపురం ఘటన: రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి.. పారిపోయిన డ్రైవర్, క్లీనర్లు..
మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం పట్ల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గురువారం దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు మరణించడం, మరికొందరు తీవ్ర గాయాల పాలవడం పట్ల ఆయన తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు.
మృతుల కుటుంబాలకు రేవంత్ రెడ్డి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. అలాగే గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. నిర్మల్ నుండి నెల్లూరుకు వెళ్తుండగా సంభవించిన ఈ బస్సు ప్రమాదంలో బాధితుల వివరాలను సేకరించాలని ముఖ్యమంత్రి, ప్రధాన కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణ రావును ఆదేశించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులతో మాట్లాడి, ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సేకరించాలని ఆయన రావును కోరారు. గాయపడిన వారికి తగిన వైద్య సహాయం అందించాలని రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.
ఇకపోతే.. గురువారం మార్కాపురం జిల్లాలో కంకర లోడుతో వెళ్తున్న ఒక టిప్పర్ వాహనాన్ని ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొన్న ఘటన తర్వాత, ఆ బస్సు డ్రైవర్ పరారయ్యాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదానికి తానే బాధ్యుడినని భావించి స్థానికులు తనపై దాడి చేస్తారేమోనన్న భయంతో, డ్రైవర్ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అక్కడి నుండి పారిపోయి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
బస్సు క్లీనర్ కూడా సంఘటనా స్థలంలో కనిపించకుండా పోయాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై జరిపిన ప్రాథమిక విచారణలో, డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఈ బస్సు ప్రమాదం సంభవించిందని తేలింది. ఒక మలుపు వద్ద బస్సును మలుపుతుండగా డ్రైవర్ వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోవడం వల్లే, అది టిప్పర్ను ఢీకొట్టిందని తెలుస్తోంది.
బస్సు అగ్నిప్రమాదంలో కనీసం 14 మంది మరణించగా, సుమారు 18 మంది గాయపడ్డారు. మృతులు సజీవ దహనం అయ్యారు. కొంతమంది ప్రయాణికులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయని, వారు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. అధికారులు మరిన్ని వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.
సహాయక బృందాలు మృతులను గుర్తించి, వారి బంధువుల వివరాలు సేకరించేందుకు కృషి చేస్తున్నాయి. ధృవీకరణ పూర్తయిన తర్వాత వారి బంధువులకు సమాచారం అందిస్తారు. ప్రమాదం తర్వాత బస్సుకు మంటలు అంటుకోవడంతో, కొన్ని మృతదేహాలు ఇంకా బస్సులోనే చిక్కుకుని ఉన్నాయని భావిస్తున్నట్లు, దీంతో మృతదేహాలను వెలికితీయడం కష్టంగా మారిందని పోలీసులు తెలిపారు.