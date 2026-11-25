అనకాపల్లిలో 720 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల భారీ డేటా సెంటర్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులను ఆకర్షించే దిశగా ఒక కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అనకాపల్లిలో భారీ డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు కానుంది. బలేవాడి టెక్పార్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ 720 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల డేటా సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సమాచారం. మంగళవారం సచివాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో, రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి (SIPB)కి నాయకత్వం వహిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఈ డేటా సెంటర్తో పాటు మరికొన్ని ఇతర పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపారు.
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ఈ డేటా సెంటర్ను మకావరపాలెంలో ఏర్పాటు చేసేందుకు బలేవాడి టెక్పార్క్ సంస్థ సుమారు రూ.47,009 కోట్ల భారీ పెట్టుబడిని ప్రతిపాదించింది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం తూలిపాల సమీపంలో 200 ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
అంతేకాకుండా, విశాఖపట్నంలోని కపులుప్పాడలో రూ.2,187 కోట్ల పెట్టుబడితో ఐటీ, అనుబంధ రంగాల హబ్ను అభివృద్ధి చేయాలని కూడా ఈ సంస్థ ప్రతిపాదించింది. దీని కోసం 30 ఎకరాల భూమి అవసరమవుతుంది. ఈ రెండు ప్రాజెక్టుల ద్వారా సుమారు 29,600 ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
బలేవాడి టెక్పార్క్ సంస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్ డేటా సెంటర్ పాలసీ, ఏపీ ల్యాండ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ టెక్ హబ్స్ పథకం, రాష్ట్ర ఐటీ-జీసీసీ విధానాల కింద ప్రోత్సాహకాలను కూడా కోరింది.
ఇప్పటికే విశాఖపట్నంలో గూగుల్-అదానీ భాగస్వామ్యంతో ఒక భారీ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు కానుంది. 2026 నుండి 2030 వరకు ఐదేళ్ల కాలంలో 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడితో రానున్న ఈ ప్రాజెక్టు, భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ క్యాంపస్గా నిలవనుంది. ఇప్పుడు అనకాపల్లిలో రానున్న డేటా సెంటర్ కూడా మరో భారీ ప్రాజెక్టుగా మారనుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రస్తుత సంకీర్ణ ప్రభుత్వం, ప్రపంచవ్యాప్త పెట్టుబడులను రాష్ట్రానికి ఆకర్షించేందుకు అన్ని విధాలా కృషి చేస్తోంది. మొత్తం 17 కంపెనీల నుండి ₹88,392.60 కోట్ల విలువైన కొత్త పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి. వీటి ద్వారా సుమారు 54,210 మందికి ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది.
ఇదిలా ఉండగా, రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 303 ప్రాజెక్టులు క్షేత్రస్థాయిలో అమలు దశకు చేరుకున్నాయి. వీటి ద్వారా రూ.7.30 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు కార్యరూపం దాల్చనుండగా, సుమారు 7.76 లక్షల మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
మొత్తంమీద, ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి పెట్టుబడుల వెల్లువ కొనసాగుతోంది. దీనివల్ల భారీ స్థాయిలో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించబడనున్నాయి. రాజధాని లేకుండా ఏర్పడిన ఈ నవ్యాంధ్ర రాష్ట్రం, ఇప్పటికే సుస్థిరంగా ఉన్న పొరుగు రాష్ట్రాలతో పోటీ పడే దిశగా అద్భుతమైన అడుగులు వేస్తుండటం ఎంతో సానుకూల పరిణామమని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.