మీ భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలి: జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతితో డిప్యూటీ సీఎం పవన్

Swathi Rojha- Pawan Kalyan
దేశవ్యాప్తంగా బైక్ పైన ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తూ ఆధ్యాత్మిక అంశాలను అందరికీ పంచుకుంటున్న జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతి రోజాను రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అభినందించారు. ఆమె చేస్తున్న సాహస యాత్ర గురించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. సోమవారం నాడు మంగళగిరిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ యువ ట్రావెల్ వ్లాగర్ స్వాతి రోజా మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.
 
దేశవ్యాప్త పర్యటనలో భాగంగా కొద్ది వారాల క్రితం ఆమె శ్రీశైలంలో పర్యటించినప్పుడు వసతి, భద్రతకు సంబంధించిన సమస్యలు తలెత్తాయి. విషయం తెలుసుకున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆమెకు శ్రీశైలంతోపాటు, తిరుమల, శ్రీకాళహస్తి, విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయాల్లో ప్రత్యేక దర్శనం ఏర్పాటు చేశారు. దుర్గమ్మ దర్శనం అనంతరం ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌ను కలిసి.. ఆయన చూపిన శ్రద్దకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. శ్రీశైలంలో గతంలో ఎదురైన అనుభవాలు పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా బైక్ రైడింగ్, బైకులపై తనకున్న ఆసక్తిని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పంచుకున్నారు.
 
అసలేం జరిగింది?
బైక్ వ్లోగర్ స్వాతి రోజా (Swathi Rojha) దేశంలోని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకునే క్రమంలో శ్రీశైలం వచ్చారు. శ్రీశైలం చేరుకున్న ఆమె 2 వేల రూములున్న గణేష్ సదన్‌కి వెళ్లారు. ఐతే అక్కడ నిర్వాహకులు గది అద్దెకి ఇవ్వమని చెప్పారు. ఆమె తన అనుభవాన్ని చెబుతూ... నాకు ఓ గది కావాలని అక్కడివారిని అడిగాను, ఇక్కడ ఒక్కరే ఒంటరిగా వుండటానికి అనుమతి లేదని అన్నారు. దాంతో ఇదెక్కడి రూల్ అని అనుకున్నాను. వారు పోలీసులను కలిసి అనుమతి తీసుకుని రమ్మన్నారు. దాంతో నేను పోలీసుల వద్దకు వెళ్లాను.
 
అక్కడి పోలీస్ అధికారి, ఇక్కడ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ, డార్మటరీస్‌కి వెళ్లండి అని చెప్పారు. దాంతో నేను అసౌకర్యానికి గురయ్యాను. నేను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గారికి దృష్టికి వెళ్లింది. మమ్మల్ని సంప్రదించి మాకు అద్భుతమైన దర్శనభాగ్యం కల్పించారు. నేను చాలా సంతోషంగా శ్రీశైలం, శ్రీకాళహస్తి, తిరుమల, విజయవాడ దుర్గాదేవిలను దర్శించుకున్నాను. ఎవరైనా ఇంత త్వరగా రెస్పాండ్ అయితే చాలా చాలా సంతోషం అంటూ చెప్పారామె.

చిట్టి పికిల్ రమ్య మంచి బాడీ బిల్డర్, బిగ్ బాస్ ట్రోఫీ గెలవాల్సింది: దువ్వాడ శ్రీనివాసరావు

చిట్టి పికిల్ రమ్య మంచి బాడీ బిల్డర్, బిగ్ బాస్ ట్రోఫీ గెలవాల్సింది: దువ్వాడ శ్రీనివాసరావుబిగ్ బాస్ గ్రాండ్ ఫినాలె తర్వాత చిట్టి పికిల్స్ రమ్య, ఆమె సోదరి ఇద్దరూ దువ్వాడ శ్రీనివాసరావు, దివ్వల మాధురితో మాటామంతి చేసారు. ఈ సందర్భంగా దువ్వాడ మాట్లాడుతూ.. రమ్య ఫస్ట్ వీక్ బైటకు రావడం చాలా బాధగా వుంది. అనవసరమైన వారినందర్నీ కూర్చోబెట్టారు. రమ్య చాలా కష్టజీవి. మంచి బాడీబిల్డర్. ఈ అమ్మాయే గెలిచేది. ఈ ముగ్గురు అక్కచెల్లెళ్లు చాలా కష్టపడ్డారు. వీళ్ల ముగ్గుర్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. కుటుంబంలో కష్టం వచ్చినప్పుడు కొంతమంది సూసైడ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటారు. కానీ కష్టాల్లో ఎలా నెగ్గుకుని రావాలనేది వీళ్లను చూసి నేర్చుకోవాలి. ఏదేమైనప్పటికీ చిట్టిపికిల్ రమ్యకు అన్యాయం జరిగిందని నా అభిప్రాయం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు దువ్వాడ శ్రీనివాస రావు.

Vijay Deverakonda: రాక్షసుడిని అంతమెందించే రౌడీ జనార్థన టైటిల్ గ్లింప్స్ వచ్చేసింది

Vijay Deverakonda: రాక్షసుడిని అంతమెందించే రౌడీ జనార్థన టైటిల్ గ్లింప్స్ వచ్చేసిందిహీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ "రౌడీ జనార్థన". స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రవి కిరణ్ కోలా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంతో భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా "రౌడీ జనార్థన" సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్ ను ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో విజయ్ దేవరకొండ అభిమానుల కేరింతల మధ్య గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేశారు.

Flim Chamber: సినిమాకు ఆపరేషన్‌ చేయాలంటే అందరూ డాక్టర్లేనా !

Flim Chamber: సినిమాకు ఆపరేషన్‌ చేయాలంటే అందరూ డాక్టర్లేనా !‘పెద్ది’ సినిమా కథ ఏంబాలేదు? దానికి మళ్లీ ‘‘చికిరి చికిరి....’’ అంటూ పాటొకటి..ఎవరికి చేతనైనట్లు వాళ్లు మాట్లాడొచ్చు. ఎవరిని ఎలా మాట్లాడినా, ఎక్కడుండి మాట్లాడినా సోషల్‌ మీడియాలో ఎంత దుర్భాషలాడినా పళ్లు బయటపెట్టి నవ్వుకుంటూ చూసేస్తాం. గత రెండు మూడేళ్లలో ఒక వింత జాతి పుట్టుకొచ్చింది. వీళ్లను చూస్తుంటే హైనాలకు, కుక్కలకు క్రాస్‌ బ్రీడ్‌ చేస్తే వీళ్లు పుట్టారా అనిపిస్తుంది.

Sharwa: నారి నారి నడుమ మురారి పొట్టపగిలి నవ్వేలా వుంటుంది : శర్వా

Sharwa: నారి నారి నడుమ మురారి పొట్టపగిలి నవ్వేలా వుంటుంది : శర్వాశర్వా, సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం నారి నారి నడుమ మురారి. రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం అడ్వెంచర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌తో కలిసి ఎకె ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మిస్తున్నారు. సి.ఎమ్.ఆర్. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో సినిమా టీజర్‌ను లాంచ్ చేశారు.

Mohan Lal: వృష‌భ‌ మూవీ చివరి దాకా ఆసక్తిగా చూసేలా ఉంటుంది : బన్నీ వాస్

Mohan Lal: వృష‌భ‌ మూవీ చివరి దాకా ఆసక్తిగా చూసేలా ఉంటుంది : బన్నీ వాస్మలయాళ స్టార్ హీరో మోహన్ లాల్ నటిస్తున్న ప్రెస్జీజియస్ మూవీ వృష‌భ‌. ఈ నెల 25న గీతా ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తోంది. కన్నెక్ట్ మీడియా, బాలాజీ టెలిఫిల్మ్స్, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై శోభా కపూర్, ఏక్తా ఆర్ కపూర్, సి.కె. పద్మ కుమార్, వరుణ్ మాథుర్, సౌరభ్ మిశ్రా, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్, ప్రవీర్ సింగ్, విశాల్ గుర్నాని, జూహి పరేఖ్ మెహతా నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు నందకిషోర్ మ‌ల‌యాళం, తెలుగులో రూపొందించారు. ఈ రోజు ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ఫ్యాషన్ కళకు తెలిసిన పద్ధతులను అధిగమించి ఒక కొత్త అమోఘమైన కథను సమర్పిస్తూ బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ ఈ సంవత్సరం ఎడిషన్‌ను ముగించింది. దిగ్గజపు హౌరా బ్రిడ్జి యొక్క నాటకీయమైన నేపధ్యంలో, నగరం యొక్క చారిత్రాత్మక హుగ్లీ నదిని అద్భుతమైన రన్ వేగా మార్చే ఈ ముగింపు ఎడిషన్ డిజైనర్ అనామిక ఖన్నాచే ప్రయోగాత్మకమైన కలక్షన్‌ను ప్రదర్శించింది. ఆకర్షణీయమైన ఇషాన్ ఖట్టర్ ప్రదర్శనలో ప్రధాన ఆకర్షణతో ఇది సంప్రదాయాన్ని అధిగమించి డిజైన్‌ను ముందుకు తీసుకువెళ్లింది, ఫ్యాషన్‌ను తదుపరి యుగంలోకి తీసుకువెళ్లింది.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAI

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAIకోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.
