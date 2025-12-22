మీ భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలి: జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతితో డిప్యూటీ సీఎం పవన్
దేశవ్యాప్తంగా బైక్ పైన ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తూ ఆధ్యాత్మిక అంశాలను అందరికీ పంచుకుంటున్న జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతి రోజాను రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అభినందించారు. ఆమె చేస్తున్న సాహస యాత్ర గురించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. సోమవారం నాడు మంగళగిరిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ యువ ట్రావెల్ వ్లాగర్ స్వాతి రోజా మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.
దేశవ్యాప్త పర్యటనలో భాగంగా కొద్ది వారాల క్రితం ఆమె శ్రీశైలంలో పర్యటించినప్పుడు వసతి, భద్రతకు సంబంధించిన సమస్యలు తలెత్తాయి. విషయం తెలుసుకున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆమెకు శ్రీశైలంతోపాటు, తిరుమల, శ్రీకాళహస్తి, విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయాల్లో ప్రత్యేక దర్శనం ఏర్పాటు చేశారు. దుర్గమ్మ దర్శనం అనంతరం ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ను కలిసి.. ఆయన చూపిన శ్రద్దకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. శ్రీశైలంలో గతంలో ఎదురైన అనుభవాలు పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా బైక్ రైడింగ్, బైకులపై తనకున్న ఆసక్తిని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పంచుకున్నారు.
అసలేం జరిగింది?
బైక్ వ్లోగర్ స్వాతి రోజా (Swathi Rojha) దేశంలోని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకునే క్రమంలో శ్రీశైలం వచ్చారు. శ్రీశైలం చేరుకున్న ఆమె 2 వేల రూములున్న గణేష్ సదన్కి వెళ్లారు. ఐతే అక్కడ నిర్వాహకులు గది అద్దెకి ఇవ్వమని చెప్పారు. ఆమె తన అనుభవాన్ని చెబుతూ... నాకు ఓ గది కావాలని అక్కడివారిని అడిగాను, ఇక్కడ ఒక్కరే ఒంటరిగా వుండటానికి అనుమతి లేదని అన్నారు. దాంతో ఇదెక్కడి రూల్ అని అనుకున్నాను. వారు పోలీసులను కలిసి అనుమతి తీసుకుని రమ్మన్నారు. దాంతో నేను పోలీసుల వద్దకు వెళ్లాను.
అక్కడి పోలీస్ అధికారి, ఇక్కడ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ, డార్మటరీస్కి వెళ్లండి అని చెప్పారు. దాంతో నేను అసౌకర్యానికి గురయ్యాను. నేను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గారికి దృష్టికి వెళ్లింది. మమ్మల్ని సంప్రదించి మాకు అద్భుతమైన దర్శనభాగ్యం కల్పించారు. నేను చాలా సంతోషంగా శ్రీశైలం, శ్రీకాళహస్తి, తిరుమల, విజయవాడ దుర్గాదేవిలను దర్శించుకున్నాను. ఎవరైనా ఇంత త్వరగా రెస్పాండ్ అయితే చాలా చాలా సంతోషం అంటూ చెప్పారామె.