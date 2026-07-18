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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 18 July 2026 (11:06 IST)

25 సార్లు సిట్-అప్స్ స్పృహ తప్పి పడిపోయిన విద్యార్థి.. పీటీ టీచర్‌కు మెమోలు

crime scene
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (11:06 IST)
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ఏలూరు జిల్లా, ముసునూరు మండలం వెల్పూచెర్లలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో, శిక్షలో భాగంగా 25 సార్లు సిట్-అప్స్ చేసిన తర్వాత ఎనిమిదవ తరగతి విద్యార్థిని ఒకరు స్పృహ తప్పి పడిపోయిన ఘటనపై, ఏలూరు జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి ఆ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు, శారీరక విద్యా ఉపాధ్యాయుడికి మెమోలు జారీ చేశారు. 
 
సరైన యూనిఫాం, బూట్లు ధరించకపోవడం వల్ల, ఆ తరగతికి చెందిన 26 మంది విద్యార్థులకు (బాలురు, బాలికలు) శిక్షగా 25 సార్లు సిట్-అప్స్ చేయాలని పీఈటీ వెంకటేశ్వరరావు ఆదేశించారు. విద్యార్థులందరూ ఆ శిక్షను పూర్తి చేసినప్పటికీ, ఒక విద్యార్థిని మాత్రం శిక్ష పూర్తయ్యాక స్పృహ తప్పి పడిపోయింది. 
 
పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు ఆ బాలికను ఇంటికి తీసుకెళ్లగా, చికిత్స కోసం ముందుగా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి ఉండాల్సిందని ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాత ఉపాధ్యాయులు బాలికను ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. డీహైడ్రేషన్ (శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గడం) కారణంగా బాలిక స్పృహ తప్పిందని వైద్యులు తెలిపారు. 
 
చికిత్స అనంతరం ఆమెను డిశ్చార్జ్ చేయగా, ప్రస్తుతం ఆమె ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటోంది. ఈ విషయం తెలియగానే, గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి కె. పార్థసారథి బాలికను పరామర్శించి ఘటన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆయన పాఠశాలను తనిఖీ చేసి, ఉపాధ్యాయులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 
 
మంత్రి పర్యటన తర్వాత, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి (డీఈఓ) పాతిబండ సుధాకర్ కూడా బాలిక ఇంటిని, పాఠశాలను సందర్శించి వివరాలు సేకరించారు. తాను ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక సమర్పించానని, వారు తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటారని సుధాకర్ తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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