  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Mercedes-Benz Crash In Kochi Kills Scooter Rider; Kerala Judge’s Minor Son Detained
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (09:55 IST)

మెర్సిడెస్ బెంజ్ కారుతో వ్యక్తిని ఢీకొట్టిన జడ్జి మైనర్ కొడుకు.. కేసు మాఫీ కోసం తంటాలు..

road accident
Written By: ఠాగూర్
Published: Mon, 26 Oct 2026 (09:55 IST)
google-news
కేరళ రాష్ట్రంలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ న్యాయమూర్తి మైనర్ కుమారుడు బెర్సిడెస్ బెంజ్ కారుతో ఓ వ్యక్తిని ఢీకొట్టాడు. దీంతో ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఆదివారం ఘటన జరిగింది. అయితే, నిందితుడు మైనర్ బాలుడు, ఓ న్యాయమూర్తి కొడుకు కావడంతో కేసును మాఫీ చేసేందుకు పోలీసులే స్వయంగా రంగంలోకి దిగారన్న ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీంతో పోలీసులు కేసులో నాన్ - బెయిలబుల్ సెక్షన్లు జోడించారు.
 
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. కొచ్చిలోని చెరనల్లూరు కంటైనర్ రోడ్డుపై ఆదివారం తెల్లవారుజామున 2:30 గంటల సమయంలో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. రోడ్డు పక్కన ఫుడ్ స్టాల్ (తట్టుకడ) నడుపుకునే జయబాలకృష్ణన్ (54) తన పనులు ముగించుకుని స్కూటరుపై ఇంటికి బయలుదేరాడు. ఆ సమయంలో, త్రిస్సూర్‍‌కు చెందిన 17 ఏళ్ల జడ్జి కుమారుడు నడుపుతున్న మెర్సిడెస్ బెంజ్ కారు వెనుక నుంచి స్కూటర్‌ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో స్కూటర్ నుజ్జునుజ్జుకాగా, జయబాలకృష్ణన్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
 
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని బాలుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా కారు నడపాలనిపించి బయటకు తెచ్చానని తెలిపాడు. అయితే, భారీ వర్షం కారణంగా నీటి మడుగును తప్పించేందుకు స్కూటరిస్ట్ అకస్మాత్తుగా పక్కకు తిరగడంతో తాను కారును అదుపు చేయలేకపోయానని బాలుడు పోలీసులకు వివరించాడు. ప్రాథమిక వైద్య పరీక్షల్లో బాలుడు మద్యం తాగలేదని తేలినా, శాంపిల్స్‌ను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌కు పంపారు. అనంతరం పోలీసులు అతడికి స్టేషన్ బెయిల్ ఇచ్చి పంపించారు.
 
అయితే, జడ్జి కుమారుడు కావడంతోనే పోలీసులు కేసును తేలికపాటి సెక్షన్ల కింద నమోదు చేశారని మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. పోలీస్ స్టేషనులో తమను ప్రశ్నించినందుకు జడ్జి తమపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారని, పిడికిలి బిగించి బెదిరించారని ఆరోపించారు. ప్రమాదానికి గురైన కారు ఫొటోలను తన ఫోన్ నుంచి పోలీసులు బలవంతంగా డిలీట్ చేయించారని మృతుడి సోదరుడు వాపోయాడు. ఈ వ్యవహారంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో పోలీసులు స్పందించారు.
 
తొలుత నమోదు చేసిన బెయిలబుల్ సెక్షన్లతో పాటు, భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సెక్షన్ 105 (హత్యానేరం కిందకు రాని నేరపూరిత హత్య) అనే నాన్-బెయిలబుల్ సెక్షన్ను కూడా జోడించారు. దీంతో మైనర్‌‌ను తిరిగి అదుపులోకి తీసుకుని జువైనల్ జస్టిస్ బోర్డు ముందు హాజరుపరిచారు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేస్తామని కేరళ హోంమంత్రి రమేశ్ చెన్నితల హామీ ఇచ్చారు. మైనర్లకు వాహనాలు ఇచ్చినందుకు కారు యజమాని అయిన జడ్జిపై కూడా మోటారు వాహన చట్టం కింద చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఏపీని వణికిస్తున్న అర్నాబ్ తుఫాను - రానున్న 24 గంటల్లో అతి తీవ్ర తుఫాను

నెలసరి సమయంలో నా భర్త ఎంతో సహకరించారు : హీరోయిన్ రష్మిక

నెలసరి సమయంలో నా భర్త ఎంతో సహకరించారు : హీరోయిన్ రష్మికప్రముఖ నటి రష్మిక మందన్నా తన వ్యక్తిగత విషయాలతో పాటు నెలసరి సమయంలో మహిళలు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు, ఆ సమయంలో తన భర్త, నటుడు విజయ్ దేవరకొండ తీసుకునే శ్రద్ధ గురించి ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.

విజయ్ ఆంటోని ‘నాన్న కుట్టి’ నుంచి ‘నాన్నలా లోకములో’ అంటూ సాగే ఎమోషనల్ సాంగ్...

విజయ్ ఆంటోని ‘నాన్న కుట్టి’ నుంచి ‘నాన్నలా లోకములో’ అంటూ సాగే ఎమోషనల్ సాంగ్...కంటెంట్ బేస్డ్ చిత్రాలతో విజయ్ ఆంటోని ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఆయన ప్రస్తుతం ‘నాన్న కుట్టి’ అంటూ మరోసారి ఆడియెన్స్‌ని మెప్పించేందుకు రెడీ అయ్యారు. విజయ్ ఆంటోని ఫిల్మ్ కార్పోరేషన్ బ్యానర్ మీద మీరా విజయ్ ఆంటోని నిర్మాతగా ము.మారన్ దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం రాబోతోంది. ఈ సినిమాకి సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ అధినేత రామంజనేయులు జవ్వాజీ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ మూవీని నవంబర్ 20న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, సాంగ్స్ అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్‌లో బజ్‌ను పెంచేశాయి.

న్యూయార్క్ టైమ్స్ స్క్వేర్‌లో ‘రాయవలస’ సందడి..

న్యూయార్క్ టైమ్స్ స్క్వేర్‌లో ‘రాయవలస’ సందడి..రేసన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై గోపి కృష్ణ జయంతి నిర్మించిన ‘రాయవలస’ చిత్రానికి రాధిక జయంతి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో కార్తీక్ జయంతి, శ్రీష నులు హీరో హీరోయిన్లుగా నటించగా, ప్రముఖ నటులు అనితా చౌదరి, రవివర్మ, జయప్రకాష్, కాశీ విశ్వనాథ్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఫస్ట్ సింగిల్‌గా విడుదలైన ‘రింగుడు రింగుడు’ ఆంధ్రా జానపద ఫోక్ సాంగ్ సోషల్ మీడియాలో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. ప్రముఖ గాయకులు ధనుంజయ్, సాహితీ చాగంటి ఆలపించిన ఈ పాట ఇప్పటికే 12 లక్షలకు పైగా వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతోంది.

బలహీన పురుషుడి సంతోషం కోసం మహిళను అణిచివేస్తారా? ఉపాసన ప్రశ్న

బలహీన పురుషుడి సంతోషం కోసం మహిళను అణిచివేస్తారా? ఉపాసన ప్రశ్నఒక బలహీనమైన మగాడి సంతోషం కోసం మరో మహిళను అణచివేయొద్దు అని ప్రముఖ హీరో రామ్ చరణ్ సతీమణి ఉపాసన అన్నారు. అలాగే, మహిళలు తమ విజయం కోసం తోటి మహిళలను అణచివేయడాన్ని కూడా ఆమె తప్పుబట్టారు. ఒకరి ఆనందం కోసం మరొకరి జీవితాన్ని నాశనం చేయకూడదని ఆమె గట్టిగా హెచ్చరించారు.

Fauzi File Number 25: సోల్జర్‌ ఫౌజీ గా సరికొత్త శకం క్రియేట్ చేసిన రెబల్ ప్రభాస్ ఎలా?

Fauzi File Number 25: సోల్జర్‌ ఫౌజీ గా సరికొత్త శకం క్రియేట్ చేసిన రెబల్ ప్రభాస్ ఎలా?రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన నటిస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘ఫౌజీ’ (FAUZI) నుంచి ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్ విడుదలైంది. ‘ఫైల్ నంబర్ 25’ పేరుతో చిత్రాన్ని పరిచయం చేస్తూ, ‘ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ రెబల్ సోల్జర్’గా ప్రభాస్‌ను ప్రెజెంట్ చేశారు. ‘హ్యాపీ రెబల్స్ డే’ అంటూ అభిమానులకు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చిత్రబృందం.. ఇదొక కొత్త శకానికి ఆరంభమని ప్రకటించింది.