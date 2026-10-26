మెర్సిడెస్ బెంజ్ కారుతో వ్యక్తిని ఢీకొట్టిన జడ్జి మైనర్ కొడుకు.. కేసు మాఫీ కోసం తంటాలు..
కేరళ రాష్ట్రంలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ న్యాయమూర్తి మైనర్ కుమారుడు బెర్సిడెస్ బెంజ్ కారుతో ఓ వ్యక్తిని ఢీకొట్టాడు. దీంతో ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఆదివారం ఘటన జరిగింది. అయితే, నిందితుడు మైనర్ బాలుడు, ఓ న్యాయమూర్తి కొడుకు కావడంతో కేసును మాఫీ చేసేందుకు పోలీసులే స్వయంగా రంగంలోకి దిగారన్న ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీంతో పోలీసులు కేసులో నాన్ - బెయిలబుల్ సెక్షన్లు జోడించారు.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. కొచ్చిలోని చెరనల్లూరు కంటైనర్ రోడ్డుపై ఆదివారం తెల్లవారుజామున 2:30 గంటల సమయంలో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. రోడ్డు పక్కన ఫుడ్ స్టాల్ (తట్టుకడ) నడుపుకునే జయబాలకృష్ణన్ (54) తన పనులు ముగించుకుని స్కూటరుపై ఇంటికి బయలుదేరాడు. ఆ సమయంలో, త్రిస్సూర్కు చెందిన 17 ఏళ్ల జడ్జి కుమారుడు నడుపుతున్న మెర్సిడెస్ బెంజ్ కారు వెనుక నుంచి స్కూటర్ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో స్కూటర్ నుజ్జునుజ్జుకాగా, జయబాలకృష్ణన్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని బాలుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా కారు నడపాలనిపించి బయటకు తెచ్చానని తెలిపాడు. అయితే, భారీ వర్షం కారణంగా నీటి మడుగును తప్పించేందుకు స్కూటరిస్ట్ అకస్మాత్తుగా పక్కకు తిరగడంతో తాను కారును అదుపు చేయలేకపోయానని బాలుడు పోలీసులకు వివరించాడు. ప్రాథమిక వైద్య పరీక్షల్లో బాలుడు మద్యం తాగలేదని తేలినా, శాంపిల్స్ను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపారు. అనంతరం పోలీసులు అతడికి స్టేషన్ బెయిల్ ఇచ్చి పంపించారు.
అయితే, జడ్జి కుమారుడు కావడంతోనే పోలీసులు కేసును తేలికపాటి సెక్షన్ల కింద నమోదు చేశారని మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. పోలీస్ స్టేషనులో తమను ప్రశ్నించినందుకు జడ్జి తమపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారని, పిడికిలి బిగించి బెదిరించారని ఆరోపించారు. ప్రమాదానికి గురైన కారు ఫొటోలను తన ఫోన్ నుంచి పోలీసులు బలవంతంగా డిలీట్ చేయించారని మృతుడి సోదరుడు వాపోయాడు. ఈ వ్యవహారంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో పోలీసులు స్పందించారు.
తొలుత నమోదు చేసిన బెయిలబుల్ సెక్షన్లతో పాటు, భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సెక్షన్ 105 (హత్యానేరం కిందకు రాని నేరపూరిత హత్య) అనే నాన్-బెయిలబుల్ సెక్షన్ను కూడా జోడించారు. దీంతో మైనర్ను తిరిగి అదుపులోకి తీసుకుని జువైనల్ జస్టిస్ బోర్డు ముందు హాజరుపరిచారు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేస్తామని కేరళ హోంమంత్రి రమేశ్ చెన్నితల హామీ ఇచ్చారు. మైనర్లకు వాహనాలు ఇచ్చినందుకు కారు యజమాని అయిన జడ్జిపై కూడా మోటారు వాహన చట్టం కింద చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.