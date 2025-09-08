Midhun Reddy: జైలు నుంచి వచ్చినా మిధున్ రెడ్డి బలంగా వున్నారే.. కారణం ఏంటంటారు?
సాధారణంగా, చాలా కాలం జైలు జీవితం గడిపి బయటకు వచ్చినప్పుడు, బాగా అలసిపోయి కనిపిస్తారు. ఒత్తిడి, జైలు పరిస్థితులు వారి ముఖాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంటాయి. వైకాపా చీఫ్ జగన్ పాలనలో జైలు జీవితం తర్వాత మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కూడా అలసిపోయినట్లు కనిపించారు.
అయితే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ మిధున్ రెడ్డి కేసు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఆయన దాదాపు 50 రోజులు రాజమండ్రి జైలులో గడిపారు. అయినప్పటికీ ఆయన బలంగా, ఆరోగ్యంగా బయటకు వచ్చారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఓటు వేయడానికి విడుదలైన తర్వాత హైదరాబాద్ నుండి ఆయన్ని తీసిన ఫోటోలలో ఆయన బలంగా కనిపించారు. ఈ ఫోటోల్లో ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు చూపిస్తున్నాయి.
మిధున్ రెడ్డికి జైలు లోపల ప్రత్యేక సౌకర్యాలు, టాబ్లెట్లు, వ్యాయామ పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని సమాచారం. ఇంకా ఇంటి ఫుడ్ కూడా జైలుకు రావడంతో ఆయన ఒత్తిడి వున్న బలంగానే బయటకు వచ్చారని తెలుస్తోంది.
మానవతా దృక్పథంతో ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉండటం మంచిదే అయినప్పటికీ, ఇప్పుడు నిజమైన పరీక్ష పూర్తి సమయం బెయిల్ పొందడంలో ఉంది. ప్రస్తుతానికి, ఆయన షరతులతో కూడిన బెయిల్పై మాత్రమే ఉన్నారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల ఓటింగ్ తర్వాత సెప్టెంబర్ 11 నాటికి రాజమండ్రి జైలుకు తిరిగి రావాల్సి వుంటుంది.