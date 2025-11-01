Nara Lokesh: విద్యార్థులకు కరాటే నేర్పిస్తాం.. నారా లోకేష్
మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ బాలికలు ప్రతి రంగంలోనూ రాణించేలా సహాయం చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. వారి ఆత్మవిశ్వాసం, బలాన్ని పెంపొందించడానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా యువ పాఠశాల విద్యార్థులకు కరాటే నేర్పించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
రాణి లక్ష్మీబాయి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,592 పాఠశాలల్లో ప్రారంభించనున్నారు. 6వ తరగతి నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్న బాలికలు ఈ పథకం కింద కరాటే శిక్షణ పొందుతారు. 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో, ప్రతి బ్యాచ్ రెండు నెలల్లో 20 సెషన్లను కలిగి ఉంటుంది.
తరగతులు 90 నిమిషాల పాటు ఉంటాయి. బాలికలు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదగడానికి, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, జీవిత సవాళ్లను నిర్భయంగా నిర్వహించడానికి సహాయం చేయడమే లక్ష్యం.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తల్లిదండ్రులు ఈ చర్యను స్వాగతించారు. ముఖ్యంగా మహిళల భద్రతపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలతో. ఇటువంటి శిక్షణ తమ కుమార్తెలు తమను తాము రక్షించుకోవడానికి, క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో తెలివిగా వ్యవహరించడానికి సహాయపడుతుందని వారు విశ్వసిస్తున్నారు.
స్వీయ-రక్షణ విద్య ద్వారా యువతుల విద్యా వృద్ధిని మాత్రమే కాకుండా, వారి సమగ్ర అభివృద్ధిని కూడా ప్రోత్సహించినందుకు నారా లోకేష్ను చాలామంది ప్రశంసించారు.