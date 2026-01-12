షిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్న నారా లోకేష్, బ్రాహ్మణి దంపతులు
Nara Lokesh Visits Shirdi With Wife
ఐటీ, మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఆశీస్సుల కోసం సోమవారం షిర్డీని సందర్శించారు. ఆయన వెంట ఆయన భార్య నారా బ్రాహ్మణి కూడా ఉన్నారు. ఈ దంపతులు ఆదివారం రాత్రి షిర్డీకి చేరుకున్నారు. అక్కడ సోమవారం తెల్లవారుజామున జరిగే కాకడ హారతిలో పాల్గొని, ఆ తర్వాత ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
లోకేష్, బ్రాహ్మణి ఆలయ అర్చకుల నుండి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే, ఆలయ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికారు. తమ ప్రార్థనల సమయంలో, ఈ దంపతులు ప్రజలకు శాంతి, శ్రేయస్సు కలగాలని ఆకాంక్షించారు. వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి, పురోగతి కోసం కూడా ప్రార్థించారు.
పూజల అనంతరం ఆలయ అధికారులు వారికి ప్రసాదం అందించారు. సాయిబాబాను దర్శించుకోవడం ద్వారా తమకు అపారమైన ప్రశాంతత లభించిందని లోకేష్, బ్రాహ్మణి తర్వాత తెలిపారు. తమ వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ దంపతులు ఆధ్యాత్మిక పర్యటనల కోసం సమయం కేటాయిస్తూనే ఉంటారు.
నారా లోకేష్ తన రాజకీయ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తుండగా, బ్రాహ్మణి వ్యాపారాలు చూసుకుంటున్నారు. గతంలో వారు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సుల కోసం తిరుమలను కూడా సందర్శించారు.