వాష్రూమ్లో 16 ఏళ్ల విద్యార్థినికి గర్భస్రావం.. అబార్షన్ మాత్రలు తీసుకుందా?
భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయ (కేజీబీవీ) పాఠశాలలోని పరీక్షా కేంద్రంలోని వాష్రూమ్లో 16 ఏళ్ల ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థిని ఐదు నెలల పిండాన్ని శనివారం గర్భస్రావం చేసిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న ఆ బాలిక ప్రభుత్వ హాస్టల్లో ఉంటోంది.
వార్షిక పరీక్ష రాయడానికి ఆమె కేజీబీవీ పాఠశాలకు వెళ్లినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆమె వాష్రూమ్ లోపల 10 నిమిషాలకు పైగా ఉండిపోయిందని, ఆ తర్వాత ఒక పారిశుధ్య కార్మికుడు తలుపు తట్టి ఆమె కోరిక మేరకు శానిటరీ న్యాప్కిన్లు అందించాడని వర్గాలు తెలిపాయి.
తరువాత వాష్రూమ్ శుభ్రం చేస్తుండగా, ఆ కార్మికుడు బేసిన్లో పిండం, రక్తాన్ని చూసి పరీక్షా కేంద్ర సిబ్బందికి సమాచారం అందించాడు. సిబ్బంది హాస్టల్ వార్డెన్కు సమాచారం అందించారు. మైనర్ను చికిత్స కోసం భద్రాచలంలోని ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేంద్రానికి రాకముందే ఆమె అబార్షన్ మాత్రలు తీసుకుని ఉండవచ్చని వైద్యులు అనుమానిస్తున్నట్లు సమాచారం.
బాలిక మైనర్ కావడంతో ఈ సంఘటనపై హాస్టల్ అధికారులు వ్యాఖ్యానించడానికి నిరాకరించారు. పాల్వంచ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, మైనర్ గర్భధారణకు కారణమైన వారిని గుర్తించడానికి విచారణ ప్రారంభించారు.