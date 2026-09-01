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  4. Miryalaguda: Woman Ends Life Over Husband’s Drinking Habit
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (10:27 IST)

Miryalaguda: తాగుడుకు బానిసైన భర్త.. మనస్తాపంతో భార్య ఆత్మహత్య.. ఎక్కడ?

liqour scam
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (10:27 IST)
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మిర్యాలగూడ పరిధిలోని వెంకటాద్రిపాలెంలో, భర్త మద్యపాన వ్యసనం కారణంగా తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ఒక మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, వెంకటాద్రిపాలెంకు చెందిన కొమ్మెర సతీష్ గత కొంతకాలంగా మద్యపానానికి బానిసయ్యాడు. తమ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందుతూ, మద్యం మానేయాలని అతని భార్య సైదమ్మ (39) పలుమార్లు కోరింది. 
 
అయినప్పటికీ, సతీష్ మద్యం సేవించడం కొనసాగించాడు. భర్త ప్రవర్తనతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన సైదమ్మ, ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో విషం సేవించింది. ఆమె పరిస్థితిని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు చికిత్స కోసం ఆమెను మిర్యాలగూడ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆమె సోమవారం మరణించింది. ఆమె తల్లి జ్యోతి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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