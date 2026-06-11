Missing Girl Case in Tuni: చిన్నారితో పాటు అదృశ్యమైన ఆ కుక్క.. ఆ కీలక పురోగతి
కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం దొండవాక పంచాయతీలోని సి.హెచ్. అగ్రహారం నుండి అదృశ్యమైన జ్ఞానేశ్వరి అనే రెండేళ్ల చిన్నారి కేసులో కీలక పురోగతి లభించింది. కుటుంబానికి చెందిన పెంపుడు కుక్క ఈ కేసులో ముఖ్యమైన ఆధారంగా మారింది. గత శనివారం చిన్నారితో పాటు అదృశ్యమైన ఆ కుక్క, మంగళవారం మధ్యాహ్నం ఒక తోట ప్రాంతం వద్ద కాసేపు కనిపించింది.
అయితే, అక్కడ పోలీసులు, చిన్నారి కుటుంబ సభ్యులు ఉండటాన్ని గమనించిన ఆ కుక్క అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. అదృశ్యమైన చిన్నారి ఆచూకీ కనుగొనడంలో ఆ కుక్క కీలక ఆధారాలను అందించగలదని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మొదట్లో దానిని పట్టుకునే ప్రయత్నాలు విఫలమైనప్పటికీ, ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన యువకుల బృందం ఆ జంతువును పట్టుకోగలిగింది.
ప్రస్తుతం ఆ కుక్క అసాధారణంగా ప్రవర్తిస్తోందని, దాని పరిస్థితిని సాధారణ స్థితికి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ఆ కుక్క కదలికల ద్వారా చిన్నారి ఆచూకీ తెలుసుకోవచ్చనే ఆశతో, దానికి జీపీఎస్ ట్రాకర్ను అమర్చి తిరిగి వదిలిపెట్టాలని పోలీసులు యోచిస్తున్నారు.
రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు : హైకోర్టులో ఆర్తి పిటిషన్
కోలీవుడ్ స్టార్ రవి మోహన్పై ఆయన సతీమణి ఆర్తి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని ఆర్తి రవి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మద్రాస్ హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిల్లల పోషణ, స్కూలు ఫీజుల చెల్లింపు విషయంలో వీరి మధ్య ఉన్న వివాదంపై కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది.
రామ్ చరణ్కి మైనర్ సర్జరీ.. మూడు నెలల పాటు సినిమాలకు బ్రేక్
పెద్ది చిత్రం థియేటర్లలో తన మొదటి వారాన్ని పూర్తి చేసుకునే దశకు చేరుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం స్థిరమైన ప్రదర్శనను కొనసాగిస్తుండగా, ఇందులోని తీవ్రమైన రెజ్లింగ్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ సమయంలో గాయపడిన తన చేతికి చికిత్స నిమిత్తం రామ్ చరణ్ ఒక చిన్న శస్త్రచికిత్స చేయించుకోనున్నట్లు సమాచారం. పెద్ది చిత్రంలోని ఉత్కంఠభరితమైన రెజ్లింగ్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ సమయంలో చెర్రీ ఎముక విరిగినట్లు సమాచారం. పూర్తిగా కోలుకునేందుకు ఒక చిన్న శస్త్రచికిత్స అవసరమని వైద్యులు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
Rajamouli: సింగ్ గీతం కథ 30ఏళ్ళనాడు కీరవాణి ద్వారా విన్నా : ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి
థియేటర్లలోకి రాకముందే ‘సింగ్ గీతం’ కథ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళిపై బలమైన ముద్ర వేసింది. నిర్మాత నాగ్ అశ్విన్, సంగీత దర్శకుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్తో జరిగిన ప్రత్యేక సంభాషణలో రాజమౌళి, లెజెండరీ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు విజన్, అలాగే ఈ యూనిక్ మ్యూజికల్ ఫాంటసీ ప్రయాణం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
Balakrishna: బాలకృష్ణ పుట్టినరోజున NBK111 టీజర్ చూస్తూ ఆనందించిన కుటుంబసభ్యులు
'మీరే నా సర్వస్వం..' - భారతీరాజా మృతిపై నటి రాధిక ఎమోషనల్ పోస్ట్
సినీ దర్శకుడు భారతీరాజా మృతిపై సీనియర్ నటి రాధిక శరత్ కుమార్ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. భారతీరాజాతో ఆమెకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. భారతీరాజాను ఆమె తన గురువుగా భావిస్తారు. సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా ఆయనపై ఉన్న అభిమానాన్ని వెల్లడిస్తూనే ఉంటారు. ఇపుడు తన గురువు మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఈ మేరకు ఇన్స్టా వేదికగా ఓ పోస్ట్ చేశారు. ఆయనతో దిగిన ఫొటోలను పంచుకున్నారు. 'మీరే నా సర్వస్వం..' అని రాసుకొచ్చారు. ఆయన లేరని తెలిసి తన హృదయం ముక్కలైందన్నారు. ఆమె చేసిన పోస్ట్లో...