Balakrishna: అద్దె ఇంటి నుంచి సొంతింటికి బాలకృష్ణ.. హిందూపురంలో కొత్త ఇంటికి శంకుస్థాపన (video)
నందమూరి హీరో బాలయ్య హిందూపురంలో సొంతింటి కలను నెరవేర్చుకోనున్నారు. హిందూపురంలో హ్యాట్రిక్ విజయంతో మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన నందమూరి బాలకృష్ణ.. అద్దె ఇంటి నుంచి త్వరలో హిందూపురంలో సొంతింటికి మారనున్నారు. ఇటీవల హిందూపురం వైసీపీ ఇంచార్జ్ దీపిక భర్త వేణు, ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణపై సంచలన ఆరోపణ చేశారు. హైదరాబాదులో ఉండే బాలకృష్ణ, హిందూపురంలో పరిపాలిస్తున్నారంటూ విమర్శించారు.
వేణు చేసిన కామెంట్స్ హిందూపురంలో హీట్ పుట్టించాయి. ప్రత్యర్థులకు హిందూపురంలో తను స్థానికుడిని కాదు అని చేస్తున్న వ్యాఖ్యలకు.. అవకాశం ఇవ్వకూడదని ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ నిర్ణయించుకున్నారు. దీంతో హిందూపురం పట్టణంలో సొంతింటి నిర్మాణానికి రెడీ అవుతున్నారు.
హిందూపురం సమీపంలోని వనం కాలనీలో సర్వే నెంబర్ 445లో 81 సెంట్ల భూమిని ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ కొనుగోలు చేశారు. మూడంతస్తుల భవనంతో పాటు.. స్విమ్మింగ్ పూల్, ఆహ్లాదకరమైన పార్క్ కూడా ఇంటి నిర్మాణంలో ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారట. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ, సతీమణి వసుంధర దేవి ఇంటి నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేశారు.