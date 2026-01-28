బుధవారం, 28 జనవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : బుధవారం, 28 జనవరి 2026 (20:30 IST)

వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంటే కమిటీతో కాలయాపనా?: డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కు రోజా ప్రశ్న

Roja
రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ ఏకంగా వాట్సప్ వీడియోలోనే దుస్తులు విప్పేసి అత్యంత జుగుప్సాకరంగా మహిళను అలా వేధించిన వీడియోలు చూసినా కూడా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు ఎందుకు తీసుకోవడం లేదు అంటూ వైసిపి నాయకురాలు రోజా ప్రశ్నించారు. ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ, నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి పాటుపడాల్సిన ఎమ్మెల్యే ఓ చిన్న మహిళా ఉద్యోగిని భయపెట్టి లైంగికంగా లొంగదీసుకుంటే అతడిపై చర్యలు తీసుకునేందుకు ఇంకా మీనమేషాలు ఎందుకు లెక్కిస్తున్నారంటూ ప్రశ్నించారు. వాస్తవ రూపం కనబడుతుంటే కమిటీలతో కాలయాపన చేస్తారా, మీకు ఒరిజినల్ పంపుతాము, వాటిని చూసే ధైర్యం మీకుందా అంటూ ప్రశ్నించిన రోజా... కూటమి ప్రభుత్వంలో మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోతోందని విమర్శించారు.
 
చెట్టుకు చీర కట్టినా వెళ్లిపోతాడు
రైల్వేకోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ పైన ఓ మహిళ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన వీడియోలు ఒక్కొక్కటిగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తాతంశెట్టి నాగేంద్రతో బాధితురాలు మాట్లాడిన ఆడియో లీక్ ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అందులో బాధితురాలు మాట్లాడుతూ... చెట్టుకు చీర కట్టినా చెట్టు దగ్గరకు వెళ్లిపోయే రకం అంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. అరవ శ్రీధర్ గురించి అనేక రకాలుగా ఆమె మాట్లాడుతున్న మాటలు ఆడియోలో వినిపిస్తున్నాయి. ఈ మాటలను ఆమె తాతంశెట్టి నాగేంద్రతో చెబుతోంది.
 
కారులోనే నాపై అత్యాచారం చేసాడు
తనను బలవంతంగా కారులో ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్లి, కారు లోపలే తనపై లైంగిక దాడి చేసాడనీ, కేకలు వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే భౌతిక దాడి చేసాడంటూ ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఆమె సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన వీడియోలో ఇలా చెప్పుకొచ్చింది. నేను ఫేస్ బుక్ ద్వారా రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యేకి విషెస్ చెప్పాను. నా నెంబర్ చూసి ఆయన నాకు కాల్ చేసారు. మొదటిసారే నాతో 2 గంటలు మాట్లాడాడు. నా వివరాలు తెలుసుకున్నారు. నేను నా బాబుతో ఒంటరిగా వున్నానని తెలుసుకున్నారు. నా భర్త నాకు దూరంగా హైదరాబాదులో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడని తెలుసుకుని నాతో నేరుగా మాట్లాడేందుకు రమ్మన్నాడు. నేను కుదరదని చెప్పినా వినకుండా నేరుగా నా ఇంటికి వచ్చాడు. కడప దాకా వెళ్లాలి కారు ఎక్కు అని చెప్పాడు. నేను కారు ఎక్కాక కడపకు తీసుకెళ్లకుండా వేరే దగ్గర చీకటిగా వున్న ప్రాంతంలో ఆపాడు.
 
 నా కోర్కె తీర్చమని బలవంతం చేసాడు. నేను అలాంటిదాన్ని కాదని చెప్పినా వినకుండా నన్ను బలవంతంగా అనుభవించాడు. ప్రతిఘటించినందుకు తీవ్రంగా కొట్టాడు. ఆ తర్వాత ఇంటి దగ్గర వదిలేసి విషయాన్ని ఎవరికైనా చెబితే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొంటావని హెచ్చరించాడు. అతడి కారణంగా నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను. ఆ విషయాన్ని ఆయనతో చెబితే అబార్షన్ చేయించుకోమన్నారు. నేను చేయించుకోనని చెబితే, నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాననీ, నీ భర్తకు విడాకులు ఇవ్వమని చెప్పాడు. చివరికి అతడి ఒత్తిడితో అబార్షన్ చేయంచుకున్నాను.
 
అలా అతడి కారణంగా 5 సార్లు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను. అబార్షన్లు అయ్యాయి. చివరికి నా భర్తను బెదిరించాడు. అతడు విషయం తెలుసుకుని నా బాబుని తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు. నాకు తల్లిదండ్రులు లేరు. నేను ఒంటరినయ్యాను. మొన్న జనవరి 7న నాతో నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను. దిక్కున్న చోట చెప్పుకో పో అంటూ బెదిరించాడు. నాకు న్యాయం జరగాలి. అందుకే మీడియా ముందుకు వచ్చాను అంటూ ఆమె వీడియోలో ఆరోపించింది.

Shruti Haasan: ఆకాశంలో ఒక తార లో సిగరెట్‌ తాగుతూ రఫ్‌ గా వుండే పాత్రలో శృతి హాసన్‌

Shruti Haasan: ఆకాశంలో ఒక తార లో సిగరెట్‌ తాగుతూ రఫ్‌ గా వుండే పాత్రలో శృతి హాసన్‌దుల్కర్ సల్మాన్, ఇప్పుడు మరో ఎక్సయిటింగ్ ప్రాజెక్ట్ 'ఆకాశంలో ఒక తార'తో అలరించ బోతున్నారు. పవన్ సాదినేని ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా సమర్పణలో, ఈ చిత్రాన్ని సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం నిర్మిస్తున్నారు. సాత్విక వీరవల్లి కథానాయికగా నటిస్తోంది.

Lakshmi Rai: లక్ష్మీ రాయ్ జనతా బార్.. త్వరలోనే హిందీ లో విడుదల

Lakshmi Rai: లక్ష్మీ రాయ్ జనతా బార్.. త్వరలోనే హిందీ లో విడుదలరాయ్ లక్ష్మీ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన చిత్రం ‘జనతా బార్’. రమణ మొగిలి ఈ మూవీకి దర్శక, నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఇక ఈ సినిమా గత ఏడాది చివర్లో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. తెలుగు, తమిళంలో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ మూవీ ఇప్పుడు కన్నడ ఆడియెన్స్‌ను మెప్పిస్తోంది. ఇక త్వరలోనే ఈ మూవీని కేరళ, హిందీ ఆడియెన్స్‌ను అలరించేందుకు సిద్దం అవుతోంది. అన్ని భాషల్లో థియేట్రికల్ రన్‌ను పూర్తి చేసుకున్న తరువాత ఓటీటీ ప్రేక్షకుల ముందుకు చిత్రం రానుంది.

మొదటి సారిగా మనిషి మీద నమ్మకంతో శబార మూవీని చేశా : దీక్షిత్ శెట్టి

మొదటి సారిగా మనిషి మీద నమ్మకంతో శబార మూవీని చేశా : దీక్షిత్ శెట్టిదీక్షిత్ శెట్టి, క్రితికా సింగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో ప్రేమ్ చంద్ కిలారు తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘శబార’. విశ్రమ్ ఫిల్మ్ ఫ్రాటర్నిటీ బ్యానర్ మీద హర్షిత చదలవాడ, దుర్గా చుంచు, రమాదేవి కిలారు నిర్మించిన ఈ మూవీకి సంబంధించిన ప్రపంచాన్ని ‘హార్ట్ బీట్ ఆఫ్ శబార’ ద్వారా పరిచయం చేశారు. మిథున్ ముకుందన్ ఈ మూవీకి సంగీతాన్ని అందించారు. అజయ్ అబ్రహం జార్జ్ ఈ సినిమాకి కెమెరామెన్‌గా పని చేశారు.

Yadu Vamsi: తెలుగమ్మాయి కోసం పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ సన్నాహాలు

Yadu Vamsi: తెలుగమ్మాయి కోసం పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ సన్నాహాలునీహారిక కొణిదెలకు చెందిన పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ తదుపరి చిత్రం కోసం అచ్చమైన తెలుగమ్మాయి కోసం ప్రకటన వెలువరించింది. కమిటీ కుర్రోళ్లు’ చిత్రంతో దర్శకుడు యదు వంశీ టాలీవుడ్ ఆడియెన్స్ మీద చెరగని ముద్ర వేశారు. ఈ క్రమంలో తన రాబోయే ప్రాజెక్ట్ కోసం ఒక యువ మహిళా నటి కోసం క్యాస్టింగ్ కాల్‌ను ప్రకటించారు. 18 నుంచి 25 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉన్న అచ్చ తెలుగు అమ్మాయి కోసం యదు వంశీ అన్వేషిస్తున్నారు.

Hreem: షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న హారర్‌ థ్రిల్లర్‌ చిత్రం హ్రీం

Hreem: షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న హారర్‌ థ్రిల్లర్‌ చిత్రం హ్రీంతెలుగు భీజాక్షరాల్లో హ్రీం అనే అక్షరానికి ఎంతో ఉన్నతమైన విలువలతో కూడిన అర్థం ఉంది. ‘హ్రీం’ అనే ఒక్క భీజాక్షరంలో ‘హ’, ‘ర’, ‘ఈ’, ‘మ’ అనే అక్షరాలున్నాయి. హ అంటే ధర్మం, ర అంటే అర్థం, ఈ అంటే కామం, మ అంటే మోక్షం..‘హ్రీం’ అంటే దర్మార్ధ కామ మోక్షాలు కలగలిసిన భీజాక్షరం. ఇప్పటివరకు ఎక్కడా చెప్పని ఒక యదార్థ గాధను ఆధారంగా తీసుకుని ఈ చిత్రానిన తెరకెక్కించారు.

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్సంగారెడ్డి: సంగారెడ్డి జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పేద మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ పరీక్షలను విస్తృతంగా చేయటంతో పాటుగా వారికి అవగాహనను మరింత పెంచటానికి గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వ సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ (సెర్ప్)తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయు)పై సంతకం చేసింది. వైద్య మౌలిక సదుపాయాలకు పరిమిత అవకాశాలు ఉన్న సమాజాల చెంతకు వ్యవస్థీకృత స్క్రీనింగ్ సేవలను చేరువ చేయటం ద్వారా వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించటం మరియు నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణపై ఈ కార్యక్రమం దృష్టి పెడుతుంది.

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?భారతదేశంలో నిపా వైరస్ (Nipah Virus) కేసులు ఐదు నమోదైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో వైరస్ సోకిన వారితో సమీపంగా వున్నవారిని, కుటుంబ సభ్యులను మొత్తం 100 మందిని క్వారెంటైన్లో వుంచారు. ఆసియా దేశాల్లో పలు విమానాశ్రయాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ప్రయాణికులను కోవిడ్ మాదిరి పరీక్షలు చేస్తున్నారు. నిపా వైరస్ సాధారణంగా కేరళ వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. భారత్‌లో గతంలో కేరళ (కోజికోడ్, మలప్పురం జిల్లాల్లో) దీని కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ వైరస్ చాలా ప్రమాదకరమైనది.

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలురుచికరమైన రుచితో పాటు, పీతలు తినడానికి ఆరోగ్యకరమైనవి. పీతలు అనేక ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. పీత తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాము. పీత తక్కువ కొవ్వు, ఆరోగ్యకరమైన ప్రోటీన్ యొక్క మూలం, ఇది శక్తిని ఇస్తుంది. జీవక్రియను పెంచుతుంది. పీత ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, జింక్- ప్రోటీన్లకు మంచి మూలం, ఇవన్నీ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. పీతలు మెదడు ఆరోగ్యం, అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే ఇతర కారకాల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. పీత మాంసంలో భాస్వరం అధికంగా ఉంటుంది, ఫలితంగా దంతాలు, ఎముకలను బలంగా నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది.

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?శరీరంలోని అన్ని భాగాల పనితీరుకు మెదడు చాలా అవసరం. మెదడును ఆరోగ్యంగా, చురుకుగా ఉంచడంలో సహాయపడే కొన్ని సూపర్ ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆరోగ్యకరమైన మెదడు అభివృద్ధికి డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా అవసరం. బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు, చియా గింజలు మెదడు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు తినడం మెదడు అభివృద్ధికి మంచిది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జ్ఞాపకశక్తిని, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఖర్జూరంలోని ఐరన్, మినరల్స్ మెదడు శక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. పచ్చిగుడ్లలో ఉండే ప్రోటీన్, విటమిన్ బి12 మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఆహారంలో ఎక్కువ నూనె, చక్కెర కలపడం మెదడు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
