ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ ఇదివరకు వైసీపికి చెందినవారే, ఇప్పుడు జనసేన అంతే: బాధితురాలు
రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ ను తనేదో హనీట్రాప్ లో పడేశానంటూ వస్తున్న వార్తలపై బాధితురాలు వీణ స్పందించింది. దీనిపై ఓ వీడియోలో మాట్లాడుతూ... నేను ఏ పార్టీ ప్రోద్బలంతోనూ ఏమీ చేయలేదు. ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ ఇంతకుముందు వైసిపి నుంచి సర్పంచ్ గా పనిచేసారు. సర్పంచ్ పదవికి రాజీనామా చేసి జనసేనలో చేరి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యాడు. ఇలా ఆయన ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీలోకి మారుతూ వచ్చారు. కనుక ఆయన గురించి చెప్పాల్సి వస్తే నేను జనసేన ఎమ్మెల్యే అనే కదా చెప్పాలి. అలాగని నేను జనసేన పార్టీని తప్పుపట్టినట్లు కాదు. ఆ ఎమ్మెల్యే జనసేనకు చెందినవారు. నన్ను మోసం చేసాడు. అందుకే నాకు జరిగిన మోసాన్ని ప్రజల ముందు వుంచాను. అంతేతప్ప నేను ఏ పార్టీకి మద్దతుగా లేను. నేను పంచాయతీరాజ్ శాఖలో ఉద్యోగస్తురాలిని. మా మంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.
అజ్ఞాతంలోకి అరవ శ్రీధర్, ఫోన్ స్విచాఫ్
రైల్వేకోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఫోన్ స్విచాఫ్ చేసి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లినట్లు చెబుతున్నారు. జనసేన విచారణ కమిటీకి అతడు అందుబాటులోకి రాలేదని సమాచారం. దాంతో కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా అతడిని పిలిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఓ మహిళా ఉద్యోగిని లైంగికంగా వేధించినట్లు తీవ్ర ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్న సంగతి తెలిసిందే. వీటికి సంబంధించి గత రెండురోజులుగా సోషల్ మీడియాలో వరసగా వీడియోలో బైటకు వస్తున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో అతడు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయినట్లు సమాచారం.
చెట్టుకు చీర కట్టినా వెళ్లిపోతాడు
రైల్వేకోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ పైన వీణ అనే మహిళ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన వీడియోలు ఒక్కొక్కటిగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తాతంశెట్టి నాగేంద్రతో బాధితురాలు మాట్లాడిన ఆడియో లీక్ ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అందులో బాధితురాలు మాట్లాడుతూ... చెట్టుకు చీర కట్టినా చెట్టు దగ్గరకు వెళ్లిపోయే రకం అంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. అరవ శ్రీధర్ గురించి అనేక రకాలుగా ఆమె మాట్లాడుతున్న మాటలు ఆడియోలో వినిపిస్తున్నాయి. ఈ మాటలను ఆమె తాతంశెట్టి నాగేంద్రతో చెబుతోంది.