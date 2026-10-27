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  4. Modi, Shah To Attend DGPs, IGPs Conference in Tirupati From Dec. 4 to 6 Andhra Pradesh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 27 October 2026 (12:41 IST)

డిసెంబర్ 4 నుండి 6 వరకు తిరుపతిలో ప్రధాని, అమిత్ షా పర్యటన

Amit shah_Modi
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (12:41 IST)
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Amit shah_Modi
డిసెంబర్ 4 నుండి 6 వరకు తిరుపతిలోని ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్‌లో జరగనున్న డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీజీపీలు), ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఐజీపీలు) జాతీయ సదస్సుకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా హాజరుకానున్నారు. 
 
సోమవారం సచివాలయంలో జరిగిన అంతర్-శాఖ సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో, ఈ కార్యక్రమ ఏర్పాట్లపై ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయి ప్రసాద్ సమీక్షించారు. మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ సదస్సు కోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆయన సంబంధిత శాఖల అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే, ఆయా శాఖల కార్యదర్శులు, ఇతర అధికారులను ఏర్పాట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. 
 
ఈ సదస్సు మొదటి రోజున మోదీ పాల్గొంటారని సాయి ప్రసాద్ తెలిపారు. తిరుపతిలో సౌందర్యీకరణ పనులు చేపట్టాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే, సదస్సు జరిగే ప్రదేశంలో ఎటువంటి అంతరాయం లేని కనెక్టివిటీని అందించేందుకు ప్రత్యేక నెట్‌వర్క్ టవర్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని ఐటీ విభాగాన్ని కోరారు. వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన డీజీపీలు, ఐజీపీలతో సహా సుమారు 200 మంది ఐపీఎస్ అధికారులు ఈ సదస్సుకు హాజరుకానున్నారు. 
 
వీరితో పాటు సుమారు 200 మంది ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అధికారులు, రాష్ట్ర, కేంద్ర భద్రతా దళాల ప్రతినిధులు, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు, కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఉన్నతాధికారులు కూడా ఇందులో పాల్గొంటారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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