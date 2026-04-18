భర్త వదిలిపోయాడు.. పిల్లలకు కూల్డ్రింక్స్లో విషమిచ్చి చంపిన తల్లి.. ఆపై ఆత్మహత్య
భర్త తనను వదిలివెళ్లిపోయాడనే తీవ్రమైన మానసిక వేదనను తట్టుకోలేకపోయిన ఒక మహిళ, తన ముగ్గురు పిల్లలకు విషం ఇచ్చి, ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ప్రొద్దుటూరులో జరిగిన ఈ ఘటనలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, భువనేశ్వరి శివ వెంకట కృష్ణను వివాహం చేసుకోగా, ఈ దంపతులు గత కొన్నేళ్లుగా ప్రొద్దుటూరులోని ఈశ్వర్ రెడ్డి నగర్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు.
14 ఏళ్లుగా వైవాహిక బంధంలో ఉన్న ఈ దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే, సుమారు ఏడాదిన్నర క్రితం వారి దాంపత్య జీవితంలో కలహాలు మొదలయ్యాయి. శివ వెంకట కృష్ణ వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని, చివరకు తన భార్యను, పిల్లలను వదిలి వెళ్లిపోయాడని పోలీసులు తెలిపారు.
అప్పటి నుండి, భువనేశ్వరి తన పిల్లలను ఒంటరిగా పెంచడానికి తీవ్రంగా సతమతమవుతోంది. ఆమె బాధను మరింత పెంచుతూ, అత్తమామల నుండి ఆమె పదేపదే అవమానాలకు గురైనట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇది ఆమె మానసిక స్థితిపై మరింత తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. పెరిగిపోతున్న ఒత్తిడిని, ఒంటరితనాన్ని భరించలేక భువనేశ్వరి ఈ తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకుందని ఒక పోలీసులు తెలిపారు.
ఈ క్రమంలో మార్చి 26న, ఆమె కూల్ డ్రింక్స్లో విషం కలిపి, తన ముగ్గురు పిల్లలకు తాగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వారు ఆ పానీయాన్ని సేవించారని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత, ఆమె కూడా ఆ తీవ్రమైన చర్యకు పాల్పడింది. ఆ వెంటనే, నలుగురిలోనూ తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తడంతో, వారిని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు.
కడపలో చికిత్స పొందుతూనే, మార్చి 28న భువనేశ్వరి మరణించింది. పిల్లల ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగానే కొనసాగడంతో, మెరుగైన వైద్య చికిత్స కోసం వైద్యులు వారిని చెన్నైకి తరలించారు. అక్కడ ఎంత ముమ్మర చికిత్స అందించినప్పటికీ, వారి ఆరోగ్యంలో ఎటువంటి మెరుగుదల కనిపించలేదు.
ఇక రెండవ కుమార్తె లిఖిత ఏప్రిల్ 10న మరణించింది. కుమారుడు గణ ఏప్రిల్ 15న కన్నుమూయగా, పెద్ద కుమార్తె కుసుమ ఏప్రిల్ 16న తుది శ్వాస విడిచింది. పోలీసులు మార్చి 26న కేసు నమోదు చేసి, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని కోణాల్లోనూ తమ దర్యాప్తును కొనసాగిస్తున్నారు.